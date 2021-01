Corse : Marie-France Bereni-Canazzi élue présidente du comité d'évaluation des politiques publiques

Marie-France Bereni-Canazzi, présidera le comité d'évaluation des politiques publiques. Ce mercredi 20 janvier, les 53 membres de l'organe consultatif (représentants de la Collectivité de Corse, des chambres consulaires, des associations de maires, des organisations syndicales, des collectifs citoyens, des associations et de l’université de Corse ainsi que 10 citoyens tirés au sort ) l'ont élue pour superviser ce nouveau comité qui a pour but de garantir aux citoyens une transparence dans l'emploi des budgets publics par les élus.En plus de son activité de professeur de lettres modernes au lycée Paul Vincensini et de sa fonction de présidente de l'association culturelle Musa Nostra, la Bastiaise se lance dans une nouvelle aventure. A partir de février, elle devra constituer un groupe de travail qui choisira deux à trois thématiques sur lesquelles il travaillera durant l'année. "Nous déterminerons les dossiers sur lesquels ce comité veut se pencher. Education, dérives mafieuses, culture, environnement, économie...nous ne pourrons pas tout traiter en une année", explique la présidente.Les rapporteurs de chaque thématiques devront alors soumettre à l'Assemblée de Corse des rapports consultatifs sur les sujets choisis. "Le comité que je préside représente la voix des Corses et va dans le sens d'une véritable démocratie. C'est quelque chose dont nous avions vraiment besoin", assure Marie-France Bereni-Canazzi.L'initiative de l'Assemblée de Corse vise à faire rentrer les citoyens dans la politique locale. De ce fait, le premier décembre dernier, 10 citoyens avaient été tirés au sort pour faire partie de ce comité. " Nous aurons pour mission de trouver les choses qui ne fonctionnent pas, de relever ce qui coince ou ce qui a bien été fait dans les actions politiques de nos élus. En créant ce nouvel organe, l'Assemblée de Corse a fait preuve de courage. En même temps, cela correspond à un besoin accru de démocratie", assure Marie-France Bereni-Canazzi.