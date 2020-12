Assemblée de Corse : dix citoyens tirés au sort pour siéger au comité d’évaluation des politiques publiques

« Moderniser les pratiques de l’Assemblée de Corse », c’est l’ambition de son président Jean-Guy Talamoni. Pour ce faire, il a travaillé autour de trois propositions, adoptées à l’unanimité par l’Assemblée lors de sa session des 13 et 14 février 2020 : la création d’une questure, d’une commission de déontologie et la refondation du comité d’évaluation des politiques publiques. « Une recherche de perfectionnement permanent du caractère démocratique de nos institutions » p our le président de l’Exécutif Gilles Simeoni.



Les deux premières installées, il s’agissait donc de s’atteler à la troisième.

L’objectif ?

« L’ouvrir davantage sur la société insulaire et répondre aux attentes de participation des citoyens ».

Ainsi le comité, en plus de ses 53 membres issus de la Collectivité de Corse, des représentants des chambres consulaires, des associations de maires, des organisations syndicales, des collectifs citoyens, des associations et de l’université de Corse, comptera désormais 10 citoyens tirés au sort. Cette décision répond, pour le président de l’Exécutif, à « une exigence de transparence et de contrôle démocratique par les citoyens de l’action publique ».





Le 14 octobre dernier, un appel à candidatures avait donc été lancé, et 38 citoyens y ont répondu. Parmi eux, ce mardi 1er décembre, 10 noms ont été tirés au sort, sous contrôle d’huissier de justice, au sein de l’hémicycle de l’Assemblée, « lieu saint de notre démocratie » comme le souligne Jean-Guy Talamoni : ....





Leur futur rôle ? Évaluer l’efficacité des politiques publiques et contribuer notamment « à éviter les éventuelles dérives dans l’emploi des moyens publics ». Une mission cruciale dans laquelle, le président de l’Assemblée en est sûr, ces dix citoyens représenteront « une plus-value » indéniable. La première réunion du comité devrait intervenir en début d'année prochaine, d'ici le mois de janvier ou de février.