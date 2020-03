Coronavirus : le préfet de Corse prend le pouls de la CAPA et du Celavo-Prunelli

Coronavirus oblige, la préfecture a effectué, ce mardi 31 Mars, une première audio conférence avec l’ensemble des maires de la CAPA et de la communauté de communes Celavo-Prunelli. L’occasion de faire le point sur la situation actuelle et de répondre aux interrogations des différents maires. Dans un premier temps, Franck Robine a fait un rapide état des lieux en se disant plutôt satisfait du respect des règles de confinement. On rappelle que malgré 50 000 contrôles effectués, seuls 2 000 procès-verbaux ont été dressés. Cependant, le représentant de l’Etat s’est dit inquiet quant aux beaux jours qui arrivent et à appeler les communes à rester vigilantes. A noter aussi que l’affluence est encore trop importante dans les grandes surfaces.



L’approvisionnement en masques

Concernant cette question, le préfet de région a annoncé que 5 livraisons avaient été réalisées en faveur de infirmiers libéraux et que les hôpitaux étaient correctement achalandés. Gilles Simeoni a, quant lui, précisé que bien que cette compétence n’étant pas celle de la Collectivité de Corse, la crise actuelle imposait de s’impliquer dans cette lutte contre l’épidémie. A ce titre, la CdC a commandé un million de masque FPP2 et un million de masques chirurgicaux. Le Président du Conseil Exécutif devrait faire un point avec la Préfecture et l’ARS dans les prochains jours afin de convenir de la répartition à effectuer.



Les fonctionnements municipaux

Du côté des préoccupations, le fonctionnement municipal s’est posé notamment pour les communes ne nécessitant pas de deuxième tour des élections. Pour l’instant, les maires conservent leur mandat jusqu’à la fin de la crise, date à laquelle un conseil municipal pour élire le nouveau maire pourra être effectué. L’État travaille actuellement sur la possibilité de réaliser néanmoins des conseils municipaux dématérialisés afin de débattre par exemple des questions urgentes notamment en matière de gestion de crise. Toutes les affaires administratives et légales courantes comme l’adoption du budget primitif etc sont repoussées pour l’instant au 31 juillet prochain. Concernant les investissements, les communes peuvent continuer à engager des dépenses y compris sur les imprévus. Les dons et subventions aux associations sont acceptées. En matière d’urbanisme, les procédures de demandes sont suspendues depuis le 12 mars dernier, et ce, jusqu’à la fin de l’État d’Urgence. Ne sont donc traitées que celles qui sont antérieure à cette date.



Au quotidien

Les différents maires ont également évoqué les services quotidien. Du côté de Bastelica, on s’inquiète de la fermeture du bureau de poste « Le confinement oui, l’isolement non ! ». Commune assez éloignée, les personnes âgées sont obligées d’aller jusqu’à Porticcio pour trouver un bureau de poste. A été proposée la possibilité d’une ouverture unique hebdomadaire afin d’avoir un service minimum. Le préfet devrait s’entretenir avec le PDG de la Poste dans les prochains jours et discuter des propositions et problématiques. Autre préoccupation des maires de la CAPA, le respect des distances et gestes barrières au sein des équipes techniques. Sur cette question, Franck Robine a expliqué qu’un guide des bonnes pratiques devrait voir le jour très prochainement avec des procédures détaillées selon les corps de métiers. Ce guide est actuellement en cours de réalisation avec le concours entre autres de la DDIRECTE, de l’Inspection du travail et les différents représentants professionnels.