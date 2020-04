Coronavirus : la Corse compte désormais 344 cas positifs

Depuis le début de l’épidémie et au 5 avril à 16 h, 344 personnes ont été testées positives1 au COVID-19 en Corse.

· 77 cas positifs diagnostiqués au CH Bastia (en attente du retour des résultats)

· 267 cas positifs diagnostiqués au CH Ajaccio (+2)





Nombre d’hospitalisation Covid-19 au centre hospitalier de Bastia

14 patients hospitalisés Covid-19

3 patients en réanimation ou soins intensifs





Nombre d’hospitalisation Covid-19 au centre hospitalier d’Ajaccio

55 patients hospitalisés

23 patients en réanimation ou soins intensifs



Nombre total de décès hospitalier depuis le début de l’épidémie : 28 (pas de décès enregistré ce jour)





Retour à domicile2: 117 depuis le début de l’épidémie





Situation en EHPAD

Total résidants Covid : 13 (hors Ehpad rattachés aux CH d’Ajaccio et Bastia déjà comptabilisés dans les cas positifs diagnostiqués à l’hôpital)

Nombre de décès en EHPAD : 4 depuis le 27 mars.