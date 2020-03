Coronavirus et solidarité : "Faites une blouse", les soignants ont besoin de vous

Ils ont besoin de blouses pour se protéger du Covid-19, à manches longues, avec ou sans boutons qui descendent idéalement sous les fesses, jusqu’à mi-cuisse ou plus bas. En coton épais.

Les soignants de ville, en 1ère ligne, sont mal (ou pas) équipés face au covid-19 et ils font face à une pénurie de matériel de protection qu'ils doivent renouveler et laver régulièrement.Que vous ayez une machine à coudre, ou que vous soyez débutant en couture, tout ce qu'il vous faut c'est du fil à coudre, des ciseaux, un grand tissu de type drap, nappe ou housse de couette en coton, épais, lavable à 60°, de la patience et de la bonne volonté !Déposez les blouses, durant l'une de vos sorties autorisées, au cabinet de votre médecin traitant, aux centre SOS médecins, aux maisons de garde, dans les cabinets infirmiers qui restent ouverts, distribuez-en à votre aide à domicile… Appelez avant ou envoyez un mail pour leur demander s’ils ont besoin de blouses."​C’est la solidarité qui nous permettra de surmonter cette crise sans précédent, alors d’avance MERCI " Dr Pauline, et plein d’autres collègues qui se démènent pour gérer la crise sanitaire / organiser les soins / soigner