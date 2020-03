Coronavirus : annulation des manifestations culturelles et sportives corses à partir de quel seuil de fréquentation ?

La Conférence des présidents de l'Assemblée de Corse, élargie aux présidents du Conseil exécutif, du CESEC et aux vice-présidents de l'Assemblea di a Giuventù s'est à nouveau réunie ce jour.

Il s'agissait notamment de partager l'information détenue par la cellule de crise à laquelle sont représentées les présidences de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif et de faire remonter à cette cellule les questionnements et propositions des élus.





Il a notamment été pris acte du maintien en Corse du confinement des personnes revenant des zones à risque. Ce maintien du confinement a été décidé pour la Corse, à la demande notamment des élus insulaires, alors qu'ailleurs le confinement avait été levé dimanche dernier.

Par ailleurs, la Rectrice a été entendue concernant les mesures prises dans l'Académie.





S'agissant de la réalisation des tests en Corse, elle devrait pouvoir être assurée dès la fin de cette semaine. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour mettre dans la semaine des masques de protection à la disposition de tous les personnels de santé.





La Conférence des présidents a souhaité que la cellule se penche sur la question de l'annulation de manifestations culturelles ou sportives à partir d'un seuil de fréquentation à déterminer.

Enfin, la Conférence des présidents de l'Assemblée a appelé les Corses au civisme et à observer rigoureusement les recommandations actuelles de la cellule de crise, à savoir mesures d'hygiène renforcées ("gestes barrière") et confinement absolu des personnes provenant des régions à risque.



---



Ont participé à cette réunion : Le président Assemblée de Corse, le représentant du président du Conseil exécutif de Corse, les présidents ou représentants des groupes : Pierre Poli, Christelle Combette, Danielle Antonini, Pierre Ghionga, François Benedetti, le président du CESEC, les vice- présidents de l’Assemblea di a giuventù, la rectrice de l’Académie de Corse, le directeur général des Services de la Collectivité de Corse, l’attaché parlementaire du député Jean-Jacques Ferrara.