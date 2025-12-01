L’Assemblée de Corse entérine la création d’une Commission contre les pratiques mafieuses

Des actions effectives

Sur le travail fait, le président de l’Exécutif insiste sur quelques points importants, notamment en termes de commande publique et de contrôle interne à la Collectivité de Corse. « Nous avons cherché à renforcer la sécurité de nos processus de décisions, particulièrement ce qui touche au contrôle de notre activité et des marchés publics. Nous avons pris la décision de renforcer le rôle de l’Inspection générale des services ». Il révèle que les courriers adressés au Préfet de région, relatifs à l’accompagnement économique des victimes d’infractions de destruction criminelle ou à la demande de communication à la CdC du contrôle de légalité des actes d’urbanisme en vue d’éventuels recours sont, pour l’heure, restés sans réponse. Tout comme dans le cadre des adaptations législatives ou règlementaires, les demandes de présentation annuelle devant l'Assemblée de Corse de la politique pénale menée dans l’île ou la « proposition d'introduction dans le Code de la commande publique de la notion de « bénéfice raisonnable » qui exclut tout surprofit au détriment de la personne publique ». Gilles Simeoni annonce que, dans le cadre de la révision partielle du PADDUC (Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse), un comité de pilotage, élargi au CESEC, se réunira le 17 novembre. « Nous avons proposé d’intégrer, y compris sous un angle opérationnel, toutes les propositions contenues dans la délibération du 28 février, notamment dans le domaine de la construction et de l’urbanisme ». Enfin, en matière d’éducation et de formation, un partenariat stratégique a été noué avec le Rectorat de Corse : « C’est grâce à l’engagement du Recteur Paolini que ce dispositif innovant, sans équivalent en France, a pu être mis en place. Ce partenariat a débouché sur le projet d’un voyage d’études en Italie, visant à mieux connaître l’approche pédagogique mise en œuvre dans la péninsule ». Il rendra public le rapport de l’Agence française Anticorruption Corse (AFA) sur sa mission de contrôle de la CdC. « Cela démontre bien que nous avons la volonté de concrétiser de façon opérationnelle, volontariste et forte, nos engagements en matière de construction d’une société corse, réellement démocratique ».



Un point d’équilibre

Concernant la création de la Commission anti-mafia, l’assemblée de Corse devait statuer sur son nom - les collectifs et les autres instances consultatives ayant émis des dénominations différentes -, sa composition, ses modalités d’action et ses limites, ses premières pistes de travail et les moyens attribués. L’essentiel de la discussion a tourné autour de la composition établie par l’Exécutif. « Il y a deux exigences contradictoires. D’un côté, la volonté portée par les deux collectifs d’avoir une espèce de task force motivée, opérationnelle, décisionnelle qui réunit les acteurs les plus motivés de la lutte antimafia. De l’autre côté, la vision de dire que le combat contre les pratiques mafieuses concerne toute la société corse et doit réunir toutes les forces vives. Il faut trouver un point d’équilibre entre ces deux visions », explique Gilles Simeoni. Il propose, tout « en restant ouvert à la discussion », une commission composée de 29 membres, onze élus de l’Assemblée de Corse, deux représentants de la CdC, quatre représentants des instances consultatives et de l’Université, et douze membres de la société civile, dont trois membres pour chacun des deux collectifs antimafia. Le président Simeoni veut y rajouter un représentant des deux associations de maires et de la Chambre des territoires qui représente les intercommunalités. Le CESEC demande d’y adjoindre un représentant de l’Etat et des syndicats. Sur la question de la présidence, les comités anti-mafia plaident pour que la présidence leur soit attribuée de droit, en alternance. « Ce n’est pas possible en l’état », estime Gilles Simeoni. Côté missions, la Commission doit analyser le phénomène mafieux en Corse, proposer des actions concrètes, à savoir des dispositifs nouveaux, des rapports à l’Assemblée, jouer un rôle de veille et traiter les alertes. Elle doit aussi assurer le suivi des travaux et tenir les Corses informés de manière annuelle. Ses deux premières actions concerneront la révision du PADDUC et les modalités de transposition en droit français, adaptées à la Corse, du code de la commande publique italien dans le cadre de la construction de la ligne ferroviaire Lyon-Torino. Le président Simeoni fixe aussi les limites de l’action : « En Italie, la commission antimafia a été créée par la loi. Il n’est pas question de reconnaitre à la Commission des pouvoirs d’investigation au sein de la CdC, on ne peut pas reconnaître à une commission non élue des pouvoirs qui ne sont pas attribués à des élus par le suffrage universel ».