À l’Assemblée de Corse, une union sacrée pour tracer un chemin contre la mafia

« C’est le texte de la Corse, le texte qui dit non au non-droit »



Enfin, le leader de Core in Fronte, Paul-Félix Benedetti invite à poser les bons mots sur les maux, alors qu’un débat sémantique continue d’exister pour qualifier ces phénomènes qui rongent la Corse. « Je pense que le mot à retenir c’est fait mafieux. Pas dérives, pas emprise ou alors on dit mafia tout court », commente-t-il. Par ailleurs, il note que « ce qui est important, c'est que la société corse, l’émanation de porte-paroles, les associations, ont suscité un intérêt très fort pour des éléments de liberté et de reprise en main du moteur de l'équilibre sociétal, à savoir la justice ». « La justice ne passe par des lois, par un ordre établi, elle passe avant tout par un état d'esprit de justice », développe-t-il. Pointant les travaux prépartoires de ateliers, il se félicite que ceux-ci aient pu mener à « une écoute et une réponse d'un nombre très important d'acteurs de la vie corse ». « Nous sommes dans une société très petite. Tout le monde se connaît, et on connaît presque tout. Je crois que collectivement, il faut qu'on arrête de faire semblant de ne pas savoir et de faire semblant de ne pas comprendre. C'est la parole qui libérera les consciences et qui permettra d'inverser la logique qui fait qu'aujourd'hui un réseau mafieux est plus dans la phase de la contemplation et de l'adoration de la part d'une grosse partie de notre jeunesse que dans la phase du rejet total », souligne-t-il encore en constatant : « On a subi des logiques et on a laissé toute une frange de la population, qui au départ n’est probablement pas crapuleuse, devenir affairiste, boulimique et terrorisante pour garder un pré carré générateur de profit. Je pense que nos travaux doivent conduire à amener un sursaut sociétal très fort. Il y a besoin de dire non aux crimes, non aux dérives, non aux pressions, non aux pouvoirs souterrains ». Dans ce droit fil, il appelle l’assemblée à voter unanimement en faveur d’un texte « qui a le mérite d’exister ».« On ne peut pas se permettre une abstention. C’est le texte de la Corse, le texte qui dit non au non-droit », appuie-t-il.



« Afin de faire évoluer la délibération initiale » et de la rendre plus en phase avec les attentes de chacun, 62 amendements seront déposés. Après une suspension de la session jeudi sur les coups de 19h, la Commission permanente élargie aux présidents de groupes étudiera ces propositions jusqu'au bout de la nuit. Ce n'est finalement que vendredi en milieu d'après-midi que les élus reviendront dans l'hémicycle pour voter la délibération finale.





« Un horizon d’espoir insoupçonné »



« Je peux me dire satisfaite du travail qui a été réalisé. Sur le fond politique, de véritables échanges ont eu lieu. À chaque fois, nous avons essayé de trouver un point d’équilibre entre toutes les propositions dans le cadre d’un travail conjoint », se réjouira Marie-Antoinette Maupertuis, la présidente de l’Assemblée en se félicitant même d’ « amendements de compromis que nous avons rédigé ensemble ». « Nous avons préserve un esprit de co-construction, de convergence pour un sujet lourd, difficile », saluera-t-elle. Gilles Simeoni abondera. « Nous avons vécu un moment politique important », se satisfera-t-il en poursuivant : « Nous avons défini en quoi les pratiques mafieuses menacent la société corse, et avons mis en contre-point ce que nous volons : une société corse libre, apaisée et démocratique. Nous nous donnons une direction et cela ouvre un horizon d’espoir insoupçonné ».



Sans surprise, les élus adopteront dans la foulée ce texte à l’unanimité. La marque d’une union sacrée autour d’un combat capital pour l’avenir de la Corse. Qui devra désormais sortir des grands discours et se mener dans les actions du quotidien. « Nous avons franchi une étape, mais il reste un Everest à gravir et nous ne sommes même pas au camp de base », avertit la présidente de l’Assemblée de Corse.