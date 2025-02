Gérald Darmanin en Corse : « Nous avons décidé de mener une révolution contre le crime organisé »

« Je suis venu parce que l’heure est grave ». C’est un discours très politique, sans langue de bois, habile et subtil que le ministre de la justice, Gérald Darmanin, a prononcé, jeudi matin, à l’assemblée de Corse lors d’une session extraordinaire consacrée à la lutte contre les dérives mafieuses. Une session à laquelle il s’est invité tout seul et où il va justifier sa présence en annonçant un arsenal de mesures fortes. « Il y a trois ans et demi, j’avais alerté la société corse et les élus corses de la présence d’un système mafieux tournant autour des stupéfiants. On a parfois pensé avec une douce ironie que c’était une lubie de ministre de l’intérieur. On a parfois cru que le renforcement des services enquêteurs sur l’île était pour une répression politique et non pour lutter contre ce qui gangrène votre île, vos engagements politiques, votre liberté d’entreprendre, votre liberté d’autonomie. Malheureusement, tout le monde constate désormais cette dérive mafieuse, tournée autour de la drogue et du blanchiment d’argent. Je suis venu parce que j’avais peur qu’une fois de plus, les problèmes corses se trouvent une victime expiatoire dans l’action de l’État ».



Un rapport à saluer

Le principe posé, le Garde des Sceaux félicite le président du Conseil exécutif corse, Gilles Simeoni, pour « son engagement résolu dans la lutte contre toutes les formes de délinquance et de criminalité. Ces quatre années au ministère de l’intérieur me permettent de l’affirmer. Cette session extraordinaire, témoin de votre engagement, de celle de votre collectivité et de votre assemblée, vos travaux ambitieux sont l’expression d’une volonté forte dont vous m’avez beaucoup parlé, celle de défendre l’état de droit, de protéger l’île de beauté et de refuser que l’économie de la violence et du crime s’impose à la société Corse ». Et d’ajouter : « C’est la seule collectivité qui évoque ce sujet de crime organisé. C’est à saluer ». Il salue également le rapport de l’Exécutif – qui va être débattu l’après-midi en session - qu’il qualifie de « détaillé, argumenté, qui pose avec justesse les défis auxquels nous devons faire face ensemble. Il nomme les choses avec clarté, ce qui est la première étape de toute action efficace. C’est un bel exercice démocratique ». Il apprécie particulièrement le volet éducatif. « Je suis absolument convaincu que la réponse ne peut pas être uniquement répressive, elle doit être culturelle, parentale, sociale, éducative ». Notamment les mesures proposées, inspirées du modèle italien, d’éducation à la légalité, de réutilisation sociale des biens confisqués aux criminels… « Je souhaite les soutenir au niveau interministériel pour l’ensemble des territoires de la République. Elles doivent être accompagnées d’une action judiciaire, déterminée, structurée, et implacable ». Et reconnait au passage qu’il y a en Corse : « Trop d’assassinats, trop peu de d’élucidation ».



Des moyens sans précédent

Cette action de l’Etat, Gérald Darmanin la présente comme une réponse très ferme : « Nous devons aller plus loin et frapper beaucoup plus fort », une réponse qui, pour être plus efficace, va changer de nature : « Nous avons décidé de mener une révolution contre le crime organisé ». D’abord au niveau national en travaillant à une réforme majeure pour renforcer l’arsenal judiciaire contre les trafics de stupéfiants, réforme actuellement débattue par les parlementaires et déjà votée à l’unanimité au Sénat. Il confirme la création d’un Parquet national anticriminalité organisée, sur le modèle italien, au 1er janvier 2026. « Une structure d’élite composée de magistrats spécialisés, capables d’ordonner les enquêtes les plus complexes, de démanteler les réseaux, d’accélérer les procédures. Il travaillera en lien avec les juridictions spécialisées et les services les plus performants. Il a vocation à travailler sur les homicides et les grands trafics mafieux et stupéfiants, ici, en Corse ». Il annonce la mise en place d’outils plus performants, comme l’extension de la capacité de confiscation de tous les accords criminels, toujours sur le modèle italien. « Frapper les criminels au portefeuille est plus efficace encore que n’importe quelle peine de prison. Le sujet n’est pas le produit, mais le produit du produit, celui qui va dans l’urbanisme, dans la lutte officiellement contre l’environnement, dans l’hôtellerie, le tourisme, dans la vie économique où la liberté d’entreprendre n’est plus possible parce que le système mafieux a tout pris ». Toujours comme en Italie, il justifie la nécessité de créer un véritable régime de repenti : « Nous devons permettre aux criminels qui brisent l’omerta de bénéficier de protection réelle, complète, tout en garantissant que leurs témoignages soient rigoureusement encadrés. L’une des raisons de la non-élucidation est l’omerta, le fait que personne ne parle ». Il admet cependant que ce statut, s’il porte des fruits, pose des questions morales, notamment pour les crimes de sang. Il liste également des moyens renforcés en termes de techniques d'enquête et de surveillance et surtout un régime de détention spécifique au crime organisé, à savoir des prisons de haute sécurité. « Ce qui sera le cas en France dès le 31 juillet prochain ». Ces prisons sont, assure-t-il, de nature a poussé un certain nombre de criminels à parler.