"Dire que la mafia n’existe pas, c’est faire son jeu", avertit Leoluca Orlando, ancien maire de Palerme et opposant historique à Cosa Nostra

Je crois qu’il est essentiel de s’accorder sur le sens du mot « mafia ». La mafia n’est pas une simple criminalité, ni même une organisation criminelle ordinaire. C’est bien plus que cela : un véritable système de pouvoir. Un pouvoir criminel qui s’exerce sur le plan politique, économique, religieux et culturel.

Pour la combattre, il faut d’abord la comprendre. On ne peut pas lutter contre la mafia en appliquant les mêmes lois et méthodes que pour punir un voleur de poules ou un spéculateur financier. Étant un système de pouvoir, la mafia doit être combattue par ce que j’appelle un « char à deux roues » : d’un côté, la légalité, avec la justice, la police et l’incarcération ; de l’autre, la culture, portée par les entrepreneurs, les intellectuels et les hommes et femmes d’église.

Ces deux roues doivent avancer à la même vitesse. Si la roue de la répression juridique progresse plus vite que celle du changement culturel, le char tourne en rond sans jamais aller de l’avant. L’exemple de Palerme le prouve : pour affaiblir la mafia, il faut que ces deux forces agissent ensemble.

Cosa Nostra a subi des coups extrêmement durs de la part de l’État, notamment avec le maxi-procès. J’ai commencé mon mandat de maire en 1985, et ma première action a été de construire la salle bunker où s’est tenu ce procès historique. Un bunker qui symbolisait la guerre contre la mafia. Le 10 février 1986, je me suis présenté à l’ouverture du maxi-procès en me constituant partie civile, demandant la condamnation de plus de 470 chefs mafieux. Cela a marqué un tournant, une véritable déclaration de guerre contre une mafia qui, jusque-là, ne se contentait pas d’opérer à Palerme, mais gouvernait la ville.

Avant mon élection, la mafia régnait sur Palerme. À l’époque, ceux qui s’y opposaient étaient qualifiés d’athées et de communistes. Je n’ai jamais été ni l’un ni l’autre, mais en combattant la mafia, j’étais désigné comme tel, aussi bien par des prélats complices que par des ministres liés à la mafia. Puis, il est devenu difficile d’affirmer que Mattarella, Falcone, Borsellino étaient tous des athées et des communistes. Tout comme il était absurde de le dire du cardinal Pappalardo, du bienheureux Don Pino Puglisi ou encore de Jean-Paul II, qui, eux aussi, ont combattu la mafia.

À partir de ce moment-là, le grand mensonge de la mafia a été dévoilé : elle n’est pas qu’une organisation criminelle, mais une perversion culturelle.

La réponse tient en un mot : le pouvoir. Lorsqu’une organisation criminelle ne se contente plus d’amasser de l’argent et de garantir son impunité, mais qu’elle ambitionne aussi d’exercer un pouvoir, alors il s’agit de mafia. La criminalité organisée classique poursuit un objectif : servir ses propres intérêts et échapper à la justice. La mafia, elle, vise plus loin : elle cherche non seulement à rester impunie, mais aussi à imposer son autorité sur les institutions. Lorsqu’un groupe de criminels prétend gouverner une ville, influencer l’Église ou contrôler le marché, il ne s’agit plus d’un simple réseau criminel, mais bien d’une organisation mafieuse.

La mafia est toujours la même. C’est une organisation criminelle avec ses adeptes, ses propres règles, une gouvernance bien établie et un territoire sous contrôle. Ce territoire peut être géographique ou lié à des intérêts spécifiques : trafic de drogue, contrebande de cigarettes, trafic d’armes, voire d’êtres humains. La question centrale est de savoir si les phénomènes criminels présents en Corse relèvent de la mafia ou non. Pour ma part, je pense qu’il s’agit bien de mafia. C’est aussi l’avis de nombreux spécialistes qui ont étudié et combattu ce phénomène. Il serait d’ailleurs étonnant qu’une région comme la Corse, riche en opportunités économiques, en potentiel touristique, en spéculation immobilière et en grands chantiers publics, échappe à la mafia. La véritable question n’est pas de savoir si elle existe, mais plutôt d’évaluer son influence sur la vie des Corses : dans quelle mesure conditionne-t-elle les maires, les administrations communales, les responsables politiques ? C’est une interrogation à laquelle seuls ceux qui vivent ici et connaissent la réalité du terrain peuvent répondre. La mafia prospère dans l’ombre. « Mafia », du mot arabe

: cela n’existe pas... Tout est là.

J’ai lu et apprécié ce rapport. Il est le fruit de plusieurs années de travail, mené à travers cinq ateliers distincts, une démarche initiée avant la pandémie de Covid et qui aboutit aujourd’hui à un point de départ structurant. Il porte une vision partagée et met l’accent sur un levier essentiel : l’éducation et la sensibilisation culturelle, scolaire et politique, qui relèvent des compétences du Conseil exécutif de Corse. Reste à définir l’arsenal législatif, un sujet sur lequel le ministre Darmanin doit justement s’exprimer aujourd’hui. Il est impératif de reconnaître juridiquement le délit d’association mafieuse. Il faut aussi instaurer la confiscation des biens issus du crime organisé et garantir la protection des repentis, sans quoi il sera impossible de percer les rouages complexes des organisations mafieuses, en Sicile comme en Corse

Ces mesures sont les mêmes que celles adoptées en Italie et que j’ai moi-même défendues et continue de promouvoir à l’échelle européenne en tant que parlementaire. Je les soutiens pleinement, tout en étant consciente des doutes et des réserves qu’elles peuvent susciter au sein de l'Exécutif corse. Ce sont des mesures exceptionnelles, mais elles sont adaptées à la nature même de la mafia. On ne peut pas lutter contre la mafia avec les mêmes moyens que contre un simple voleur. Il faut des outils spécifiques, et la reconnaissance du crime mafieux est essentielle, tout comme la confiscation des biens criminels et la facilitation du recours aux collaborateurs de justice. Ce sont des dispositifs très forts, mais la menace que représente la mafia pour la démocratie l’est tout autant. Il est donc nécessaire de répondre avec des moyens à la hauteur du danger.

J’invite l’Exécutif corse à réfléchir à ces réserves. J’apprécie les propositions faites concernant la compétence propre sur la seconde partie du texte, mais j’encourage chacun à peser les conséquences avant de s’opposer à des mesures qui, en Italie, ont été fondamentales… et qui, en Corse aussi, pourraient jouer un rôle clé. D’autant qu’elles s’appliqueront à l’échelle nationale.

Un mot simple et pourtant complexe : transparence. Il faut de la transparence. Piersanti Mattarella, président de la région Sicile assassiné par la mafia en 1980, parlait d’une "politique des règles en ordre". L’administration doit être irréprochable. Elle doit faire preuve d’impartialité et démontrer l’absence de tout conflit d’intérêts. Un responsable politique ou un haut fonctionnaire doit être un exemple de discipline et d’honneur. Il ne suffit pas qu’un élu ou un fonctionnaire affirme ne pas avoir enfreint la loi, il doit prouver bien plus : qu’il a exercé ses fonctions avec intégrité, rigueur et sens du devoir.

maḥyâLa mafia est une criminalité fondée sur l’identité. Elle s’approprie une valeur et la détourne à des fins criminelles. Ainsi, elle pervertit l’honneur en honte, la famille en organisation criminelle, l’amitié en complicité. Elle détourne la foi religieuse, la liberté, tous les principes fondamentaux. Plus une valeur est positive, plus la mafia a intérêt à la corrompre. L’autonomie n’échappe pas à ce risque : c’est une aspiration légitime, mais elle peut, elle aussi, être détournée. C’est exactement comme la religion, dont la mafia se sert parfois à son profit. La mafia exploite aussi la démocratie, car c’est dans les systèmes démocratiques qu’elle prospère. Dans les dictatures, elle n’a pas sa place. Mais faut-il pour autant renoncer à la démocratie ? Non, bien sûr. Il en va de même pour l’autonomie : le risque de détournement ne doit pas conduire à l’abandon d’un idéal.La mafia agit là où la démocratie est fragile, et en retour, elle affaiblit encore davantage la démocratie. C’est pourquoi l’engagement de la société civile est essentiel. Les associations et collectifs antimafia sont une véritable richesse : ils contribuent à renforcer la conscience citoyenne et jouent un rôle clé dans le contrôle social. À Palerme, nous célébrons cette année les 30 ans de l’association Libera, fondée par Don Luigi Ciotti, qui rassemble des centaines de milliers de membres engagés dans l’antimafia sociale. Car l’antimafia sociale n’est pas l’affaire de quelques-uns : elle concerne tout le monde.Croire que rien ne peut changer, c’est faire le jeu de la mafia. Elle a tout intérêt à entretenir l’idée que le système est immuable. Pourtant, le changement est possible. Il l’a été en Sicile, il peut l’être en Corse.Mais pour cela, il faut s’attaquer à un fondement du pouvoir mafieux : la culture de l’appartenance. En Sicile, on ne demande pas « Qui es-tu ? » mais « À qui appartiens-tu ? ». Cette logique, qui prime sur l’individu, est un terreau fertile pour la mafia. Pour la combattre, il faut défendre l’identité sans tomber dans l’enfermement de l’appartenance. L’identité corse doit être une force, pas une prison.