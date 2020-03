Coronavirus : "Un taux d'absentéisme élevé dans les établissements scolaires corses"

Alors que le Coronavirus se répand sur le territoire avec, pour l'heure, 38 cas recensés sur l'île, les parents d'élèves s'inquiètent pour leur progéniture et demandent au préfet de Corse, Franck Robine, de fermer toutes les établissements scolaires de Corse.Cette demande est presque unanime, en effet, ce lundi 9 mars, dans les 10 mesures présentées par le conseil exécutif pour lutter contre la propagation du virus, le président Gilles Simeoni a aussi demandé la fermeture des écoles et collèges de toute l'île pour deux semaines.Pour l'instant, seuls les établissements scolaires situés dans le foyer épidémique, soit la région ajaccienne, sont concernés par cette fermeture. Pour Denis Luciani c'est une aberration :Nous demandons aux autorités de faire preuve de responsabilité et de courage dans leurs décisions et aussi d'anticipation ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent."Les parents d'élèves du collège de Baléone demandent également une fermeture immédiate de l'établissement.Déjà le 25 février dernier l'APC demandait à la rectrice de repousser, d'au moins une semaine, la rentrée du 2 mars, après les vacances de février, face au danger lié à l'épidémie du coronavirus qui faisait des ravages en Italie.Depuis, 13 pays dont l'Italie et de nombreuses régions françaises ont fermé leurs établissements scolaires.Tant que cette mesure ne sera pas étendue, de nombreux parents d'élèves soutenus par l'Associu di i parenti corsi (APC), ont décidé de ne plus scolariser leurs enfants. L'APC relève des taux d'absentéismes records avec 30 à 40% d'élèves manquants et 80% dans certains établissements.Denis Lucciani explique : " En Corse il y a beaucoup de personnes âgées, nos enfants côtoient leurs grands-parents nous ne voulons pas qu'il leur arrive quelque chose. L'exigence de santé publique est fondamentale."L'associu di i parenti corsi se dit "prête à collaborer" à la mise en place d'un suivi pédagogique pour pallier l'absentéisme qui risque de duré car "la situation ne va pas aller en s'améliorant". Pour le premier degré, les parents pourront venir retirer les cours sur place. Dans le second degré, les cours pourraient être suivis via la plateforme "Pronote".