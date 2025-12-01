Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : le Préfet de Corse en immersion à l’ESAT "Les Jardins du Golfe"

Aux Jardins du Golfe : la rencontre avec un modèle d’accompagnement



À 10h45, la délégation a rejoint la pépinière de l’ESAT Les Jardins du Golfe , à Afa, pour une visite détaillée des deux ateliers phares : la pépinière horticole et la blanchisserie professionnelle. Jean-François Maroselli, responsable horticole du site, a présenté une structure riche de 30 travailleurs en horticulture, (15 en blanchisserie) qui fonctionne quasiment sans interruption, à l’exception de deux semaines de fermeture à Noël. Les travailleurs y développent un large panel de compétences : rempotage et bouturage, entretien et taille des végétaux, connaissances botaniques, organisation du travail horticole au sens large. « Travailler au contact de la nature les aide énormément. C’est un support éducatif qui leur permet d’apprendre, de progresser et de renforcer leur estime de soi » , explique le responsable.



Marie et Sandra, responsables de la production à la blanchisserie, ont, quant à elles présenté aux représentants de l'Etat, un atelier de blanchisserie performant, ancré dans le tissu économique local. Les équipes assurent lavage, repassage, emballage et livraison pour une clientèle diversifiée : les hôpitaux d’Ajaccio et Casteluccio, des gîtes, un centre de vacances à Porticcio, ainsi que plusieurs professionnels (boucherie, coiffeur) et des particuliers, dans cadre stable et structurant pour les travailleurs en situation de handicap.



Démontrer que l’inclusion est possible



Tout au long de la visite, le préfet a insisté sur la valeur ajoutée humaine que représentent ces travailleurs. « Nous avons vu des travailleurs heureux d’être là, qui apportent une richesse humaine irremplaçable. C’est extrêmement précieux » , a-t-il observé.



Dans le cadre de cet S emaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, l ’État a également pointé les progrès réalisés dans la fonction publique en Corse : avec 8,74 % de travailleurs handicapés en 2024, 1 626 bénéficiaires de l’obligation d’emploi, 160 recrutements et 173 maintiens dans l’emploi, pour le Préfet de Corse, la priorité est clairement identifiée : « montrer l’exemple » et rassurer les entreprises. L’accompagnement est la clé, qu’il s’agisse d’adapter un poste, d’ajuster un process ou d’assurer un suivi sur la durée grâce aux moniteurs et structures spécialisées. « Les chefs d’entreprise ne sont pas laissés seuls ; chacun est accompagné dans la durée », rappelle-t-il.