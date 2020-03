VIDEO - Gilles Simeoni : 10 mesures urgentes pour limiter l'épidémie de Covid-19

La Corse est-elle prête à faire face au Coronavirus ?

" Pas en l'état actuel de choses " affirme le président de l'Exécutif, Gilles Simeoni. "Il faut gagner du temps" préconise il, "le temps nécessaire à la montée en puissance des moyens de lutte contre l'épidémie, mis en œuvre par les acteurs publics et privés". Et pour gagner ce temps face à l'avancée inéluctable du virus, il a, avec Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du Social et de la santé, présenté, ce lundi matin, 10 mesures qui ont été auparavant soumises aux représentants de l'Etat. Dix mesures pour contenir la propagation du virus en Corse, "un territoire qui nécessite une organisation spécifique et renforcée de lutte contre l'épidémie."



La première mesure est de demander au gouvernement de prendre en compte la nature de l'île de montagne qu'est la Corse et de créer une mission composée de personnalités qualifiées, désignées par le ministre de la Santé et chargées de participer à la définition et au suivi de la mise en oeuvre d'actions spécifiques à l'ile.



La deuxième mesure est celle qui changerait le plus le quotidien des Corses. Elle consiste à étendre à l'île entière les mesures prises par le préfet sur Ajaccio et ceci pour 14 jours.



La troisième mesure est de renforcer les contrôles dans les ports et aéroports, points d'entrées de l'ile. Elle se décline par le renfort des moyens de dépistage sur place, à Ajaccio et Bastia. De la capacité à réaliser les tests sur place dépend la réactivité des mesures de prise en charge des cas, à la fois sur le plan médical et du confinement, pour éviter la propagation du virus.



La mesure suivante est de renforcer le système de prise en charge sanitaire sur le plan des moyens, de l'équipement et de l'organisation du secteur public, mais aussi privé.



Pour cela, une autre mesure est d'associer les médecins de base, les infirmiers libéraux et les représentants du secteur médical privé au suivi de l'évolution de la maladie et des besoins que celle-ci pourrait créer.



Une mesure particulière concerne les aînés et l'attention spéciale à leur porter. 75 000 personnes âgées vivent en Corse. Pour le président de l'Exécutif, il est important de mettre un place un plan d'actions spécifique pour protéger les plus vulnérables. Pour ce faire, la Collectivité de Corse est prête à cofinancer l'achat de moyens de prévention - gel hydro-alcoolique et masques - pour un montant de 100 000 euros.



Une dernière mesure est de faire face au lourd impact social et économique de l'épidémie. L'économie mondiale est, d'ores et déjà, affectée par cette épidémie qui aura inéluctablement des conséquences sur l"économie insulaire. Le plan de l'Exécutif pour absorber au mieux ce choc économique prévoit la mise en place, sans délai, d'un suivi des conséquences économiques et sociales, qui associe Etat, CdC, CCI, Chambre de métiers et autres partenaires sociaux dans le but de ne pas céder à la surenchère ou à la panique mais d'agir de "façon coordonnée, efficace, solidaire et responsable".



Gilles Simeoni attend des réponses du Préfet et des autorités sanitaires dans l'après-midi.