La Semaine de l’industrie s’ouvre en Corse avec une immersion au cœur de l'entreprise SGBC à Sarrola-Carcopino

La Semaine de l'Industrie a été officiellement lancée en Corse avec la visite de l'entreprise SGBC (photos préfecture de Corse-du-Sud)
C'est une opération qui a pour objectif de changer le regard des jeunes sur l'industrie. Ce lunbdi, autour d’Éric Jalon, préfet de Corse, du recteur de l’Académie de Corse, Rémi-François Paolini, de représentants de la CCI, de la CAPA et du MEDEF, une vingtaine d’élèves du collège de Baléone et du lycée professionnel Jules Antonini ont été invités à découvrir les coulisses de la Société de Granulats et de Béton de la Corse (SGBC), située à Sarrola-Carcopino, pour le lancement de la Semaine de l'Industrie.
« L’industrie en Corse, ce sont plus de 1 000 établissements employeurs : de véritables débouchés pour nos jeunes. C’est aussi une place faite aux femmes — un emploi sur trois —, des rémunérations attractives, et de réelles possibilités d’évolution. On peut y entrer avec tous les niveaux de diplôme et progresser tout au long de sa carrière », a souligné le préfet de Corse, Éric Jalon, en lançant cet évènement annuel. Un message appuyé par les données de France Travail : 687 offres d’emploi industrielles ont été collectées en 2024, en hausse de 1,5 % sur un an, avec de forts besoins en techniciens, dessinateurs, ingénieurs et agents de maîtrise. De plus, si l’industrie ne représente que 6 % de l’emploi salarié régional — contre 12 % au niveau national — elle constitue néanmoins un pilier économique. La Corse compte plus de 1 000 établissements employeurs, près de 7 500 salariés, et offre des rémunérations 9 % supérieures à la moyenne du secteur privé.
Une entreprise ancrée dans le territoire
Fondée il y a plus de 40 ans, SGBC s’impose pour sa aprt comme un acteur incontournable du secteur du bâtiment sur l’île. Le directeur, Rémi Enjolvy, a accueilli les élèves et les autorités avec fierté. « Nous extrayons chaque année entre 200 000 et 300 000 tonnes de granulats. Pour donner un ordre d’idée, un habitant consomme en moyenne 7 tonnes de granulats par an. C’est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l’eau », a-t-il rappelé.
Le site de Sarrola — près de 30 hectares — fonctionne grâce à 60 salariés aux métiers variés : conducteurs d’engins, pilotes d’installation, techniciens de laboratoire, responsables QSE, chefs de carrière… Autant de professions que les élèves ont pu découvrir au fil de la visite.
Un secteur du bâtiment sous tension
Mais malgré son importance, le secteur de l'industrie traverse une période délicate. « Les besoins en logement sont importants mais il est de plus en plus difficile de construire. Les incertitudes sont nombreuses. Nous espérons une reprise dans les années à venir », confie le directeur de SGBC, tout en soulignant les efforts engagés pour innover et optimiser les formulations de béton afin de rester compétitif.
Du côté de l’Éducation nationale, cette visite est perçue un outil concret pour renforcer l’attractivité des filières professionnelles. Valerie Lombardo, déléguée régionale académique à l’orientation, a ainsi insisté sur l’importance de montrer aux élèves que « la progression est possible à tous les niveaux de qualification » avant d’ajouter : « Les équipes de SGBC regroupent des profils ayant tous les niveaux d’études. En Corse, nous avons une offre de formation allant du CAP au bac, complétée par des BTS sur le continent et même des cursus allant jusqu’au bac +5 ou au doctorat dans certains secteurs ». Par ailleurs, elle se félicite également d’une tendance encourageante : une hausse de 18 % des effectifs dans la voie professionnelle en quatre ans, et une féminisation progressive des filières du bâtiment. Certaines élèves présentes ont même manifesté leur volonté d’effectuer leur stage d’avril au sein de SGBC. Une preuve, pour elle, que les actions d’orientation portent leurs fruits.
Une semaine pour rapprocher jeunes et entreprises
Au-delà de cette visite inaugurale, la Semaine de l’industrie entend mobiliser entreprises, établissements scolaires et institutions autour d’un objectif commun : rendre l’industrie plus lisible, plus attractive et plus accessible. Le recteur de Corse l’a rappelé : « Nous travaillons pour rapprocher les jeunes de l’entreprise dès le plus jeune âge. Notre ambition est de leur offrir des emplois près de chez eux, avec des perspectives d’évolution, et la possibilité de participer aux enjeux d’innovation et de transition écologique, ici en Corse ».
Avec 1 130 projets de recrutement prévus en 2025, dont 74 % jugés difficiles par les chefs d’entreprise, les besoins sont réels et immédiats.
