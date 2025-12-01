La Semaine de l’industrie s’ouvre en Corse avec une immersion au cœur de l'entreprise SGBC à Sarrola-Carcopino

Une entreprise ancrée dans le territoire



Fondée il y a plus de 40 ans, SGBC s’impose pour sa aprt comme un acteur incontournable du secteur du bâtiment sur l’île. Le directeur, Rémi Enjolvy, a accueilli les élèves et les autorités avec fierté. « Nous extrayons chaque année entre 200 000 et 300 000 tonnes de granulats. Pour donner un ordre d’idée, un habitant consomme en moyenne 7 tonnes de granulats par an. C’est la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l’eau » , a-t-il rappelé.



Le site de Sarrola — près de 30 hectares — fonctionne grâce à 60 salariés aux métiers variés : conducteurs d’engins, pilotes d’installation, techniciens de laboratoire, responsables QSE, chefs de carrière… Autant de professions que les élèves ont pu découvrir au fil de la visite.



Un secteur du bâtiment sous tension



Mais malgré son importance, le secteur de l'industrie traverse une période délicate. « Les besoins en logement sont importants mais il est de plus en plus difficile de construire. Les incertitudes sont nombreuses. Nous espérons une reprise dans les années à venir », confie le directeur de SGBC, tout en soulignant les efforts engagés pour innover et optimiser les formulations de béton afin de rester compétitif.



Du côté de l’Éducation nationale, cette visite est perçue un outil concret pour renforcer l’attractivité des filières professionnelles. Valerie Lombardo, déléguée régionale académique à l’orientation, a ainsi insisté sur l’importance de montrer aux élèves que « la progression est possible à tous les niveaux de qualification » avant d’ajouter : « Les équipes de SGBC regroupent des profils ayant tous les niveaux d’études. En Corse, nous avons une offre de formation allant du CAP au bac, complétée par des BTS sur le continent et même des cursus allant jusqu’au bac +5 ou au doctorat dans certains secteurs ». Par ailleurs, elle se félicite également d’une tendance encourageante : une hausse de 18 % des effectifs dans la voie professionnelle en quatre ans, et une féminisation progressive des filières du bâtiment. Certaines élèves présentes ont même manifesté leur volonté d’effectuer leur stage d’avril au sein de SGBC. Une preuve, pour elle, que les actions d’orientation portent leurs fruits.



Une semaine pour rapprocher jeunes et entreprises



Au-delà de cette visite inaugurale, la Semaine de l’industrie entend mobiliser entreprises, établissements scolaires et institutions autour d’un objectif commun : rendre l’industrie plus lisible, plus attractive et plus accessible. Le recteur de Corse l’a rappelé : « Nous travaillons pour rapprocher les jeunes de l’entreprise dès le plus jeune âge. Notre ambition est de leur offrir des emplois près de chez eux, avec des perspectives d’évolution, et la possibilité de participer aux enjeux d’innovation et de transition écologique, ici en Corse ».



Avec 1 130 projets de recrutement prévus en 2025, dont 74 % jugés difficiles par les chefs d’entreprise, les besoins sont réels et immédiats.