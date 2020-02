Coronavirus. Un couple corse de retour de Venise : "pas de contrôle et peu d'explications sur les bateaux en provenance d'Italie"

A l'arrivée du bateau en provenance de Livourne, nous interceptons Raphaël, un Bastiais de 22 ans qui rentre tout juste d'un séjour en Italie. Le jeune homme s'est rendu à Naples puis à Florence pendant quatre jours. C'est sur le chemin du retour à midi, soit deux heures avant le départ, qu'il a reçu un mail de la part de la compagnie maritime stipulant les précautions à prendre en cas de contagion. Raphaël se souvient brièvement du peu d'informations reçues à bord du navire quelques heures plus tôt : "Dans le bateau on entendait des messages qui disaient de se laver les mains, de faire attention avec les poignées de porte et il me semble un numéro à appeler pour plus d'informations".





"On s'attendait à une distribution de masques mais rien !"

Alors qu'ils attendent la personne qui doit les récupérer à leur arrivée, nous rencontrons Françoise et Alain, deux retraités de Morosaglia. Tous deux rentrent de Venise, en Vénétie, une de régions rouges, où le Carnaval a été annulé à cause de l’épidémie...

et c’est toujours à cause du Coronavirus que le couple de retraités a écourté son séjour qui devait s'achever sur une escapade milanaise. Leur frustration n'a été que plus grande quand ils ont découvert, au retour sur le bateau qui les a ramené en Italie, que rien n'avait été mis en place pour éviter la contagion. Françoise s'indigne : " Dans les haut-parleurs on nous disait que pour plus d'informations sur le Coronavirus il fallait aller à l'accueil sauf qu'arrivés là-bas il n'y avait qu'un papier avec deux lignes qui disaient de se laver les mains. Nous on s'attendait au moins à une distribution de masques mais rien !"

En s'adressant à nous, Françoise ne manque pas de mettre son foulard blanc devant la bouche "par précaution".

De retour dans son village, le couple de retraités entend observer les 14 jours de confinement pour "ne contaminer personne, on s'en voudrait s'il arrivait quelque chose à cause de nous."