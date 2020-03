Coronavirus. Les passagers en provenance d'Italie se raréfient

Parmi eux Rama, 22 ans qui vient à Bastia rendre visite à son petit ami jusqu'à dimanche. La jeune femme habite à Mareno di Piave, près de Trévise, en Vénétie. Une région à risque qui a été parmi les premières à avoir été placée en quarantaine le 23 février dernier. Pourtant, celle-ci n'est pas inquiète et raconte : "C'est sûr, en Italie il n'y a pas autant de monde dans les rues qu'avant, mais bon on vit normalement. On va quand même faire nos courses mais on met des masques..."



A son arrivée au port de Livourne, elle affirme dans un français approximatif avoir été contrôlée par les autorités italiennes : "A Livourne on m'a demandé de remplir une feuille avec mon nom, ma provenance, le motif de ma venue en Corse et mon numéro de téléphone. Ensuite ils ont pris ma température et comme je n'en avais pas, j'ai pu embarquer."



Pietro, autre passager voyageant sans voiture - Pisan - n'a pas la même version. Très pressé, il assure en italien qu'il n'a pas été contrôlé du tout...