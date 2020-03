L’Italie en quarantaine. Le Premier ministre Conte : " Restez chez vous"

Le gouvernement italien a pris une décision drastique ce lundi soir : après les 14 villes du Nord, comme la Lombardie, l'Italie toute entière passe en zone rouge. Le Premier ministre Giuseppe Conte l'a annoncé ce Lundi soir lors d'une conférence de presse du Palazzo Chigi: "Il n'y a plus de temps à perdre, la contagion s'aggrave. Nous adopterons des règles encore plus fortes et plus strictes. Les habitudes des italiens doivent changer : restez à la maison. »



Pour éviter la propagation de la psychose Conte ne parle pas de zone rouge, il mitige son vocabulaire et dit que l'Italie est "une zone protégée" avec des mesures strictes à son intérieur.





Interdiction de circulation

Les déplacements à travers la péninsule seront à éviter à moins qu'il n'y ait des raisons avérées de travailler, des cas de force majeure ou des graves raisons de santé. L'autocertification pour le déplacement continuera de s'appliquer, si la déclaration est fausse et la raison n’est pas valable, son auteur s’expose à un délit qui sera sanctionnée avec une amende.



Stop aux manifestations et au championnat de Ligue A de foot

L'interdiction de se rassembler est donc valable dans tour le pays. Bars, restaurants fermeront à 18 heures et pourront rester ouverts pendant la journée que s'ils garantissent aux clients de pouvoir consommer leurs "café" à un mètre de distance l'un de l'autre . Les discothèques et pubs de tout le pays sont fermés.





Toute activité sportive sera interdite: «« Il n'y a pas de raison pour que les manifestations et compétitions se poursuivent, je pense aussi au championnat de football. ». ajoute Conte



Les écoles et universités restent fermées jusqu'au 3 avril.



Les voyages en dehors du pays

En ce qui concerne les voyages à l'étranger", les déplacements des citoyens italiens se feront toujours dans les mêmes conditions mais nous vérifierons les entrées en Italie ". affirme le premier Ministre.



Ce lundi, le bilan quotidien de la protection civile d’Italie, faisait état de 9172 personnes infectées par le coronavirus et 97 nouveaux décès (total 436). 724 guéris, 102 en un jour. C'est la première fois depuis le début de l'épidémie que le nombre de personnes guéries dépasse celui des victimes. 733 sont des personnes en soins intensifs.