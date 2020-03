Coronavirus. Emmanuel Macron: "Nous sommes en guerre"

Après avoir annoncé le report du second tour des élections municipale, dans son allocution de ce lundi 16 mars Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir de demain, et pendant au moins 15 jours, les déplacements des français devront se restreindre au stricte minimum pour vivre cette guerre.



"Nus sommes en guerre", a répété 6 fois le Président en se voulant rassurant avec ses concitoyens. "Nous sommes en guerre mais nous allons gagner"



A partir de demain midi, donc, on pourra sortir que pour faire nos course, pour des raisons médicales et pour aller au travail, quand l'employer ne pourra pas assurer le télétravail.

Toute infraction aux règles de déplacements réduits "sera sanctionnée", a précisé Emmanuel Macron.



Les frontières de Schengen fermées

Le Président a aussi annoncé la fermeture des frontières de Schengen, dès demain midi, fermer les frontières à l'Union européenne et à l'espace Schengen : tous les voyages entre les pays non européens et l'UE seront suspendus pendant 30 jours .



Les réformes suspendues

Toutes les réformes en cours sont suspendues, y compris celle des retraites, car « Nous luttons contre un ennemi invisible, insaisissable » a déclaré le président qui annonce aussi des nouvelles mesures économiques.

Emmanuel Macron a annoncé un report de charges pour les entreprises en difficulté.



Toutes ces mesures seront détaillées dans les heures à venir.