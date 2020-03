Coronavirus : 168 contaminations en Corse. 4 nouveaux cas en 24 heures

Depuis le début de l’épidémie et au 20 mars à 15 heures, la Corse compte 168 cas positifs au Covid-19 : 26 patients confirmés Covid en Haute-Corse et 142 patients confirmés en Corse du Sud ( = + 4 cas confirmés ce jour).



C'est probablement à partir de dimanche que 12 -14 malades placés en réanimation au CH d'Ajaccio seront évacués vers les hôpitaux de la Côte d’Azur par le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre de la Marine nationale.



Cette mesure a pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio afin d’anticiper la réponse de l’hôpital aux besoins d’hospitalisation des patients les plus graves.