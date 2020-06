Contrôles de police à l'aéroport d'Ajaccio : l’Etat veut occuper le terrain pour combattre la délinquance

« Occuper le terrain » c’est le leitmotiv du préfet Franck Robine. Dans le viseur, les trafics en tous genres : stupéfiants, armes, billets. Ce mercredi 24 juin, « Ce sont plus de 20 fonctionnaires de la police nationale et de la police aux frontières qui sont mobilisés à l’aéroport d’Ajaccio, avec des maîtres-chiens » explique Gilles Casanova, commissaire divisionnaire, directeur interdépartemental de la police aux frontières. Une opération en lien avec les récentes fusillades qui ont eu lieu dans la région ajaccienne ? Le préfet ne s’en cache pas : « Il faut être présent tout le temps mais il faut aussi être capable de réagir ». De nouvelles opérations d’envergure sont donc à prévoir dans les prochaines semaines.



Pour autant, de tels contrôles aléatoires sont-ils un moyen pertinent de lutte contre la criminalité ? Le collectif « A maffia no - A vita iè » reste sceptique : « La politique de communication par la convocation de la presse territoriale pour faire des contrôles symboliques a ses limites ». Un point de vue qui n’est bien entendu pas partagé par le préfet : « Il faut multiplier les moyens. Prenez le bilan de la dernière opération en banlieue d’Ajaccio : deux personnes ont été prises avec des stupéfiants. Ces contrôles sont là pour réprimer et on en fera encore beaucoup, sans se soucier des commentaires ». « On agit » renchérit Gilles Casanova. Car « la priorité c’est la lutte contre la délinquance ».



Bilan de l’opération de ce mercredi soir à l'aéroport d'Ajaccio : une personne a fait l’objet d’un contrôle approfondi, en raison de la présence d’une forte somme d’argent dans son bagage. On ignore le sort qui lui a été réservé.