Plusieurs blessés sur un vol entre Paris Orly et Ajaccio

C’est un voyage dont les passagers se souviendront longtemps. Ce mercredi après-midi, cinq personnes ont été blessées sur un vol d’Air France faisant la liaison entre l’aéroport de Paris-Orly et Ajaccio.



« Le vol a été pris dans un orage assez important et a subi de nombreuses turbulences à bord », indique le Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud, en précisant que l’avion a pu se poser sans difficulté à l'aéroport d'Ajaccio.



Cinq personnes, dont trois membres de l'équipage, ont toutefois été légèrement blessées et transportées vers l’hôpital de la Miséricorde.



Trois ambulances des sapeurs-pompiers d’Ajaccio, une de Pietrosella, un véhicule de commandement ainsi que le médecin et une ambulance du SAMU ont été mobilisés sur l’intervention.