Produits de la mer en Corse : Les contrôles de fin d’année passent le test

Les fêtes de fin d'année, période de forte consommation des produits de la mer, nécessitent une vigilance accrue pour assurer la qualité et la traçabilité des produits mis en vente en Corse. En réponse à cette demande saisonnière, les services de l'État ont déployé un dispositif de contrôle renforcé à travers l'île. Depuis le début du mois de décembre, des agents spécialisés inspectent points de vente, grandes surfaces et poissonneries, pour garantir le respect des normes en vigueur.



Dans le cadre de cette opération, des contrôles conjoints sont effectués en Haute-Corse et en Corse-du-Sud par la Direction de la mer et du littoral de Corse (DMLC), en collaboration avec la gendarmerie nationale et les directions départementales de l'emploi, du travail et de la protection des populations. Au terme des premières vérifications, un constat rassurant : aucune infraction n’a été relevée à ce jour. Un bilan positif qui témoigne du respect des normes par les opérateurs locaux.



Les contrôles se poursuivront jusqu'au début de janvier 2025, assurant ainsi que la qualité des produits de la mer reste irréprochable en cette période de forte consommation.