Journée mondiale du passager : les aéroports corses célèbrent leurs voyageurs

Les producteurs locaux à l’honneur





Cette année, la Journée mondiale du passager a aussi été l’occasion de mettre en avant les producteurs locaux. À Bastia, des artisans corses étaient présents pour faire découvrir leurs produits aux passagers. « On a entrepris un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour que des producteurs locaux, qui voudraient se faire connaître du grand public, puissent faire goûter leurs produits. Il y en a deux qui sont venus cette année : La Ferme corse qui est venue avec des coffrets pour faire découvrir les produits qu'ils vendent en boutique, et un oléiculteur qui a proposé une dégustation d'huile d'olive », détaille Baptiste Marfisi. « Et c’était aussi l'occasion de faire rencontrer ces producteurs avec les différents commerces de l'aéroport pour voir s'il y avait possibilité de travailler ensemble. »





Pour Jean Sampiero André, producteur d’huile d’olive en Balagne, cette visibilité a été un véritable atout commercial. « Je me retrouve référencé dans la boutique de l'aéroport, et en plus la personne qui était là ce matin et qui a un magasin pas très loin de l'aéroport est intéressée par l'huile d'olive, donc je vais les fournir également. Je me retrouve avec deux points de vente en l'espace d'une heure de présence, c'est plus que positif », souligne-t-il. « Pour La Ferme corse, c'est une clientèle essentiellement de locaux, et moi qui suis de Balagne, ça me permet d'agrandir la notoriété de ma marque sur la région bastiaise. Et en plus, avec l'aéroport, dès lors où vous êtes référencé dans une boutique de l'aéroport, on va dire que vous passez à une catégorie supérieure vis-à-vis de l'esprit des gens. C'est tout bête, mais au niveau commercial, dès lors où vous êtes référencé dans un aéroport, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Tout est gagnant pour moi. »



Après cette deuxième édition, Baptiste Marfisi envisage déjà l’avenir. « L'idée, c'est de faire grandir cette journée au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est parti sur les aéroports francophones, mais je pense qu'à terme, ça peut prendre une ampleur un peu plus importante. » L’objectif pour les prochaines années ? Créer un véritable village de producteurs au sein de l’aéroport, avec dégustations, rencontres et discussions avec les commerces pour éventuellement ouvrir de nouveaux points de vente. « Le but, c’est de s'ouvrir un peu à l'extérieur. C'est vrai que l'aéroport est un peu cloisonné, il y a tellement de réglementations qui ont imposé ça. Mais là, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, ça peut être bénéfique, aussi bien pour les producteurs que pour les boutiques et les passagers. »

