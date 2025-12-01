Journée mondiale du passager : les aéroports corses célèbrent leurs voyageurs

Gourdes, portes-clés, stylos, étiquettes pour les bagages… Les passagers qui voyageaient ce lundi dans les quatre aéroports corses ont pu profiter de petites attentions pour célébrer la Journée mondiale du passager. Initiée il y a deux ans par l’aéroport de Nice à la demande de la Direction générale de l’aviation civile, cette journée a été créée pour remercier les passagers, « sans qui l’aéroport n’a pas lieu d’être ». Depuis, l’événement a pris de l’ampleur : 29 aéroports francophones participent cette année. À Bastia, pour sa deuxième édition, l’expérience a été pensée pour surprendre les 2 500 passagers qui ont transité par les terminaux de départ et d’arrivée. « On a des cadeaux à destination des passagers et différentes animations mises en place par les partenaires comme les locations de voitures qui ont surclassé leurs clients sur la journée », explique Baptiste Marfisi, responsable qualité, sécurité et environnement des aéroports de Bastia et Calvi.
À leur arrivée, un tapis rouge et une arche de ballons attendaient aussi les voyageurs. « On a essayé d'offrir le café ce matin sur les premiers vols, Air Corsica a aussi offert quelques cadeaux en plus des annonces qui ont été faites en vol pour parler de cette journée, les douanes et la BGTA [brigade de gendarmerie des transports aériens, ndlr] ont fait du préventif en salle d'embarquement tout en expliquant leurs missions pour que les gens aient une approche différente… On essaie de rendre cette journée agréable pour tous nos passagers, et on les remercie avec ces petites attentions. L'idée, c'est que le passager aérien sache qu'il va être traité différemment et qu’il va recevoir une attention particulière. »
Les producteurs locaux à l’honneur
Cette année, la Journée mondiale du passager a aussi été l’occasion de mettre en avant les producteurs locaux. À Bastia, des artisans corses étaient présents pour faire découvrir leurs produits aux passagers. « On a entrepris un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour que des producteurs locaux, qui voudraient se faire connaître du grand public, puissent faire goûter leurs produits. Il y en a deux qui sont venus cette année : La Ferme corse qui est venue avec des coffrets pour faire découvrir les produits qu'ils vendent en boutique, et un oléiculteur qui a proposé une dégustation d'huile d'olive », détaille Baptiste Marfisi. « Et c’était aussi l'occasion de faire rencontrer ces producteurs avec les différents commerces de l'aéroport pour voir s'il y avait possibilité de travailler ensemble. »
Pour Jean Sampiero André, producteur d’huile d’olive en Balagne, cette visibilité a été un véritable atout commercial. « Je me retrouve référencé dans la boutique de l'aéroport, et en plus la personne qui était là ce matin et qui a un magasin pas très loin de l'aéroport est intéressée par l'huile d'olive, donc je vais les fournir également. Je me retrouve avec deux points de vente en l'espace d'une heure de présence, c'est plus que positif », souligne-t-il. « Pour La Ferme corse, c'est une clientèle essentiellement de locaux, et moi qui suis de Balagne, ça me permet d'agrandir la notoriété de ma marque sur la région bastiaise. Et en plus, avec l'aéroport, dès lors où vous êtes référencé dans une boutique de l'aéroport, on va dire que vous passez à une catégorie supérieure vis-à-vis de l'esprit des gens. C'est tout bête, mais au niveau commercial, dès lors où vous êtes référencé dans un aéroport, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Tout est gagnant pour moi. »
Après cette deuxième édition, Baptiste Marfisi envisage déjà l’avenir. « L'idée, c'est de faire grandir cette journée au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est parti sur les aéroports francophones, mais je pense qu'à terme, ça peut prendre une ampleur un peu plus importante. » L’objectif pour les prochaines années ? Créer un véritable village de producteurs au sein de l’aéroport, avec dégustations, rencontres et discussions avec les commerces pour éventuellement ouvrir de nouveaux points de vente. « Le but, c’est de s'ouvrir un peu à l'extérieur. C'est vrai que l'aéroport est un peu cloisonné, il y a tellement de réglementations qui ont imposé ça. Mais là, le fait de s'ouvrir à l'extérieur, ça peut être bénéfique, aussi bien pour les producteurs que pour les boutiques et les passagers. »
À Ajaccio, une loterie pour tenter de remporter de jolis cadeaux
Chaque année, environ 1,4 millions de passagers transitent via l’aéroport d’Ajaccio. Les quelques 2500 passagers qui sont passés par la plateforme ajaccienne se sont pour leur part montrés ravis de cet accueil sous les arches de ballons. « Et puis, nous leur avons offerts des cafés, des goodies et plein de belles choses. Cela les rend plus joyeux et moins speed. Cela tranche avec le lieu de passage qu’est habituellement un aéroport et permet de profiter du moment », sourit encore la responsable qualité, sécurité et environnement.
