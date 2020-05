Confinement - Un jour, un film : « Diplomatie »

L’histoire

« La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit l'escalier secret qui le conduit à la suite du Général à l'hôtel Meurice. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction. »



Mise en scène

Sacrée filmographie que celle du réalisateur allemand Volker Schlöndorff particulièrement marquée par son film Le Tambour, réalisé à l’âge de 40 ans, véritable tournant dans sa carrière. Il obtient d’ailleurs la Palme d’Or en 1979 au Festival de Cannes et l'Oscar du Meilleur film étranger l’année suivante. Diplomatie, son 28e film, sort lui en 2014. Cette adaptation fidèle de la pièce du même nom de Cyril Gély est une réussite. Principalement grâce à son duo d’acteurs mais aussi par la justesse de sa mise en scène. Jean Roy écrivait très justement à propose du film dans L’Humanité : « Épatants sur toute la ligne, André Dussollier et Niels Arestrup donnent toute sa force au texte de la pièce de Cyril Gély. (...) Quant au travail de mise en scène de l’Allemand Volker Schlöndorff, il est tout simplement magnifique. »



Casting

Avec un huit clos tel que Diplomatie, le casting est forcément stratégique. Schlöndorff s’est appuyé sur le duo d’acteurs – André Dussollier et Niels Arestrup – qui partageaient déjà l’affiche au théâtre et qui comptent à leur actif plus de 200 représentations de la pièce. Leur complémentarité se confirme à l’écran et l’on sent également, au-delà de la justesse de leur jeu, l’implication et la passion pour le sujet et les personnages qu’ils interprètent.



L’info en +

Arte consacre sa soirée de mercredi au réalisateur allemand avec la diffusion à 22h20, après Diplomatie, d’un documentaire inédit et passionnant de Pierre-Henri Gibert, Volker Schlöndorff, tambour battant.



• mercredi 6 mai à 20h55 – Arte

Diplomatie de Volker Schlöndorff