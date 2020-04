Confinement : En Corse la Poste s'organise pour accueillir les bénéficiaires des prestations sociales

Ce lundi 6 avril, la Poste de Corse a mis en place un dispositif spécial pour accueillir les allocataires des aides sociales.

Sur toute l'île 60 distributeurs automatiques et 70 agences étaient ouvertes aujourd'hui, soit 20 de plus que la semaine dernière pour faire face à l'afflux de bénéficiaires.



En fin de matinée, François Ravier, le préfet de Haute-Corse constatait une baisse de 20%, du nombre de retraits des aides par rapport aux trois derniers mois. Cependant, ce dernier tient à rassurer les bénéficiaires "Toutes les mesures sont prises pour éviter tout risque de propagation du virus. La Poste respecte les gestes barrière."





Globalement ce lundi matin, peu de monde devant les bureaux de postes

Dans les zones de gendarmerie notamment à Calvi et Corte, il n'y avait pas foule pour venir retirer les aides. En temps normal, 60% des aides sociales sont retirées par carte bancaire via les guichets automatisés de La Poste et 40% dans les agences postales. Pour se rendre à la Poste, le préfet de Haute-Corse tient à rappeler que "les bénéficiaires doivent cocher la seconde case de l'attestation."



Ce 6 avril à l'agence postale de Bastia, des forces de l'ordre veillaient au bon respect des distances de sécurité. Dans ce bureau de Poste, plus de 100 personnes sont bénéficiaires d'allocations diverses comme l'aide au logement, l'allocation familiale ou les pensions de retraite. Aline Boullet, directrice du secteur de la Poste Bastia Saint Nicolas a tout fait pour que "les personnes les plus fragiles soient accueillies dans les meilleures conditions".