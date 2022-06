Conférence sociale : Des propositions concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat des Corses

Le chèque alimentaire

La première demande porte sur le montant du nouveau chèque alimentaire qui pourrait, selon les annonces du gouvernement, atteindre 150 € et profiter aux jeunes de 18 à 25 ans, ainsi qu'aux familles modestes avec enfants et aux retraités. Cette aide financière devrait leur permettre d'accéder à des produits locaux de qualité et pourrait prendre la forme d'un chèque ou d'une carte mensuelle. « Nous demandons, pour la Corse, de tenir compte du différentiel entre des prix moyens plus élevés sur les produits de consommation courante et un niveau de vie moyen inférieur à celui du continent, et donc, de porter la valeur du chèque alimentaire à 300 €. Nous demandons également d’en élargir les bénéficiaires en rendant éligible toute personne vivant au-dessous du seuil de pauvreté, et de verser cette prestation sous forme exclusive de carte envoyée par voie postale ou dématérialisée, afin de ne pas l’incluer dans un système bancaire et de renforcer la spirale du surendettement. Il s’agit aussi d’en garantir la durée », précise la Conférence sociale.



La région la plus pauvre

Les participants s’appuient sur la dernière enquête de l’Insee sur les prix, qui remonte à 2015, pour objectiver le différentiel global moyen de 3,6% entre les prix pratiqués en Corse et ceux du continent. Avec des pointes de +8,7% sur l’alimentaire, qui représente environ 15% des dépenses des ménages, notamment sur le poisson frais, la viande, les sucreries et, dans une moindre mesure, les laitages, les boissons non alcoolisées, les huiles et graisses. Ce sont ces mêmes dépenses qui sont fléchées par le chèque alimentaire. Quand au public cible, la Corse, toujours selon un dossier de l’Insee paru en 2021, est la région la plus touchée par la pauvreté monétaire avec 18,5 % de sa population vivant sous le seuil de pauvreté. Sont particulièrement concernés les familles monoparentales, les jeunes de moins de 30 ans et les personnes de plus de 75 ans. Le niveau moyen des salaires est le plus bas de France métropolitaine avec un différentiel de 440 €. Le niveau de vie médian d’un ménage insulaire est inférieur à 580 € par rapport au continent. Celui d’une personne précaire n’est que 855 € par mois contre 1 063 € en moyenne française.



La Prime carburant

La seconde demande concerne la Prime sur les carburants dont les prix en Corse ont explosé à 2,18 € et 2,22 €/ litre. Le gouvernement a décidé de prolonger au moins jusqu'à fin août, la remise carburant de 18 centimes instaurée depuis le 1er avril. Il envisage, dans un des textes de sa future loi sur le pouvoir d’achat, la mise en place d’un dispositif « pérenne et mieux ciblé », prenant en compte de nouveaux critères comme celui du revenu ou de l'utilisation du véhicule dans le cadre professionnel. La Corse demande « le maintien du caractère général de la mesure et une majoration à hauteur du différentiel moyen constaté en Corse jusqu’à la mise en place d’un dispositif spécifique pour la Corse demandé par une délibération de l’Assemblée de Corse du 1er octobre 2021 ». Les prix sont supérieurs dans l’île avec des écarts de 9 à 12 centimes par litre pour le SP95 et le gazole.