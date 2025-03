Concours de nouvelles Altaleghje : un pont littéraire entre la Corse et Naples

Avis aux amateurs d’écriture et aux esprits créatifs : Altaleghje lance son 9e concours de nouvelles Alleghjaci ! Jusqu’au 31 mai 2025, les passionnés de littérature pourront laisser libre cours à leur imagination en s’inspirant du thème de cette édition : « J’aime les pays où l’on a besoin d’ombre ». Un titre évocateur qui fait écho à la prochaine édition du festival « Lire le monde », dédiée cette année aux liens culturels entre la Corse et Naples.



Un concours ouvert à tous, en trois langues

Que l’on soit écrivain chevronné ou plume débutante, adulte ou jeune auteur en herbe, chacun peut tenter sa chance. Le concours est ouvert aux individuels et aux groupes, et propose trois langues d’écriture : français, corse et, nouveauté cette année, l’italien.



Les jeunes de moins de 18 ans peuvent participer dans leur propre catégorie, tandis que les adultes se verront départagés en fonction de la langue choisie. En tout, sept nouvelles seront primées : cinq par le jury et deux grâce au prix des lecteurs des bibliothèques, un prix décerné par les adhérents de plusieurs établissements partenaires, entre le 10 et le 27 juin 2025.



Un jury prestigieux, une récompense littéraire

Le concours ne manque pas d’ambition, et pour preuve, il sera présidé par Robert Colonna d’Istria, écrivain. Il sera accompagné d’un panel d’auteurs et d’universitaires, dont Alain di Meglio, Wilfried N’Sondé, et les lauréats de l’édition précédente.

Les gagnants recevront, entre autres, un bon d’achat à la librairie La Marge d’Ajaccio, des chèques-livre, ainsi qu’une invitation au festival « Lire le monde », où leurs textes seront lus par la comédienne Céline Vincent. Autre belle reconnaissance : les nouvelles lauréates seront publiées dans la revue Alta Voci et, pour les textes en langue corse, dans la revue Bonanova.



Un festival entre littérature et rencontres culturelles

Organisé chaque année par l’association Altaleghje, le festival « Lire le monde » se tiendra du 18 au 21 juillet 2025 à Altagène, Serra di Scopamena et Sainte-Lucie de Tallano. Cette édition, parrainée par Jérôme Ferrari, mettra à l’honneur les liens historiques, linguistiques et culturels entre la Corse et Naples.



Alors, que vous soyez inspiré par l’ombre des ruelles napolitaines ou celles des châtaigneraies corses, il ne reste plus qu’à laisser parler votre plume. Les textes sont à envoyer avant le 31 mai 2025 à concoursaltaleghje@gmail.com. Tous les détails et le règlement sont disponibles sur altaleghje.com.