Conclave : deux cardinaux "corses" parmi les électeurs du futur pape

À la suite de la mort du pape François, survenue lundi à l’âge de 88 ans, l’Église catholique se prépare à l’organisation du conclave qui désignera son successeur. 135 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, seront appelés à voter dans la chapelle Sixtine, conformément aux règles fixées par la Constitution Universi Dominici gregis. Parmi eux, cinq Français qui auront non seulement le droit de vote, mais pourront aussi être eux-mêmes élus à la tête de l’Église : Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et cité parmi les papabili, Christophe Pierre, nonce apostolique aux États-Unis, Dominique Mamberti, préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, et Christophe Dufour, archevêque émérite d’Aix-en-Provence.



La Corse, terre de foi profondément marquée par son attachement à l'Église, sera ainsi représentée de manière exceptionnelle par deux cardinaux au profil très différent, mais dont le parcours est intimement lié à l'île.



Dominique Mamberti, le diplomate discret

Né en 1952 à Marrakech d'un père corse originaire de Vico et d'une mère de Belfort, Dominique Mamberti a été ordonné prêtre pour le diocèse d'Ajaccio en 1981. Diplômé de l'Académie pontificale ecclésiastique, l'école des nonces, il a exercé pendant trois décennies des missions diplomatiques importantes au service du Saint-Siège : Algérie, Chili, Nations Unies, Liban, Soudan, Somalie.

De 2006 à 2014, il occupe le poste clé de « ministre des Affaires étrangères » du Vatican sous Benoît XVI, avant d’être confirmé par François.



Créé cardinal en 2015, il est depuis préfet du Tribunal suprême de la Signature apostolique, la plus haute juridiction de l'Église. Discret, prudent, mais reconnu pour son sens de la justice et sa grande expérience, Dominique Mamberti a été promu cardinal protodiacre lors du consistoire du 1er juillet 2024. À ce titre, c’est lui qui annoncera au monde entier la célèbre formule latine Habemus Papam depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, à l’issue du scrutin. Un honneur rarissime pour un cardinal français : seul Jean-Louis Tauran, en 2013, avait eu cet honneur avant lui.



Attaché à la Corse, Dominique Mamberti a maintenu des liens forts avec l'ile. En novembre dernier, c'est lui qui, aux côtés du cardinal François-Xavier Bustillo, avait annoncé depuis Rome la venue du pape François à Ajaccio. Il a également présidé en 2023 les célébrations de la Madonuccia à Ajaccio et de la Saint-Joseph à Bastia.



François-Xavier Bustillo : un cardinal corse proche de son peuple

À 56 ans, François-Xavier Bustillo, évêque d'Ajaccio depuis 2021, incarne le visage d'une Église vivante, enracinée dans la tradition et proche de ses fidèles. Une dynamique que le pape François lui-même appelait de ses vœux : « On ne peut pas évangéliser sans témoigner. Le monde a besoin d’évangélisateurs qui parlent d’un Dieu qu’ils connaissent et qui leur est familier.

Depuis son arrivée en Corse, François-Xavier Bustillo a fait sienne cette vision. Inlassablement, il sillonne routes et villages pour être, comme il aime le rappeler « au plus près de son peuple ».



Né en 1968 à Pampelune, en Espagne, fils de militaire, il a grandi dans le sud-ouest de la France avant de choisir la voie franciscaine. Sa vocation religieuse l’a conduit à Lourdes, puis en Corse où il a rapidement marqué les esprits par sa capacité d’écoute, son charisme naturel et sa proximité avec la population.

Homme de terrain, pasteur infatigable, il s'est donné pour mission de « réparer l’Église de l’intérieur » : non par des déclarations spectaculaires, mais par une proximité humble avec les réalités humaines, une volonté de sortir l’Église de ses rigidités pour la recentrer sur l’Évangile vécu au quotidien. Une approche qui séduit en Corse, terre de foi où l’attachement aux valeurs chrétiennes reste très vivant.



La reconnaissance de son action ne s’est pas fait attendre : en septembre 2023, il a été élevé au rang de cardinal par le pape François. Une promotion qui récompense un parcours sans faute et souligne la confiance du souverain pontife en ce pasteur dynamique et accessible.



Bien ancré dans son époque, François-Xavier Bustillo a compris que la communication est aussi un levier pastoral. Actif sur les réseaux sociaux – notamment à travers son compte Instagram –, présent dans les médias où son accent chantant et sa parole directe séduisent bien au-delà de l'île, il donne de l'Église une image incarnée, accessible et proche des réalités contemporaines.



Son sens aigu de la communication s'illustre également par la publication de deux ouvrages. En 2021 La vocation du prêtre face aux crises, un livret salué jusque par le pape François, puis en 2023, il a co-signé l'ouvrage d'entretiens Le cœur ne se divise pas avec Mgr Edgar Peña Parra, haut responsable du Vatican Dans ces deux livres, il développe une vision lucide, exigeante et confiante de l'avenir de l'Église, sans nostalgie ni repli.



Son coup de maître reste sans doute l’organisation du voyage apostolique du pape François en Corse, en décembre 2024. Une première historique pour l’île, profondément marquée par la foi populaire, et d’autant plus symbolique que le souverain pontife avait quelques jours plus tôt décliné l’invitation d'Emmanuel Macron à participer la réouverture de Notre-Dame de Paris.

À Ajaccio, devant des milliers de fidèles, cette visite a incarné avec force la vision commune à François et à Bustillo : celle d’une Église qui sort de ses murs, qui va au-devant du peuple, portée par la piété populaire et la proximité humaine.



Porté par son enracinement franciscain, sa proximité avec les fidèles et l’héritage spirituel du pape, François-Xavier Bustillo incarne un visage de l’Église qui séduit bien au-delà de la Corse. Si son nom, tout comme celui de Dominique Mamberti, n’apparaît pas parmi les papabili du conclave selon les observateurs, dans l’île, l’espérance est vive : celle de voir un jour l’un des leurs s’élever jusqu’au trône de Saint-Pierre.



A Rome, un vieil adage garde tout son sens : « Qui entre pape en conclave en ressort cardinal. »

Rien n’est jamais écrit d’avance sous le souffle du Saint-Esprit.