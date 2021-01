Cluster à l’hôpital de Bastia : 15 personnes positives au Covid

Ce mardi 12 janvier, l’hôpital de Bastia avait fait état en fin d’après-midi d’un foyer de contamination à la Covid-19 dans un de ses services. Aujourd’hui, mercredi 13 janvier, la situation se précise avec une quinzaine de personnes contrôlées positives dans le service de pneumologie. Il s’agirait d’une dizaine de soignants et de cinq patients du service de pneumologie mais pour l’instant la direction de l’hôpital veut relativiser tout en prenant la situation très au sérieux et informer que même s’il a été déplacé, le service de pneumologie fonctionne toujours normalement.





Le service de pneumologie concerné

Si le nom du service touché n’avait pas été communiqué de suite, aujourd’hui la direction de l’hôpital fait état d’un cluster dans son service de pneumologie. Un foyer de contamination qui serait composé d’une quinzaine de personnes dont 10 soignants. Selon le directeur de l’hôpital, Jean-Mathieu Defour l'hôpital a « tout de suite mis en place des mesures très fortes pour isoler ce cluster. Tous les cas positifs ont été isolés et sont suivis quotidiennement. Le reste du personnel et des patients du service a aussi été testé et isolé ».





Aucun impact sur le fonctionnement de l’hôpital

« La capacité de l’hôpital à recevoir les gens n’a pas été impactée par ce cluster. Nous avons déplacé le service pneumologie dans d’autres services et il fonctionne normalement. Les gens peuvent venir consulter, les nouveaux arrivants sont bien pris en charge, dans ce service comme dans les autres. Personne ne doit rester chez soi par peur de ce cluster. Il faut que les gens continuent de se faire soigner » explique le docteur Joseph Lucciardi. Un foyer de contamination qui serait maîtrisé donc et qui n’empêcherai pas à l’hôpital d'avoir une activité normale.





Le personnel touché isolé et suivi

La dizaine des soignants touchés par ce cluster sont isolés chez eux et bénéficient d’une téléconsultation quotidienne pour vérifier l’avancée des symptômes. Pour l’instant le docteur Lucciardi fait état « d’aucun symptômes chez aucun soignant. Tous sont asymptomatiques et vont bien ». Les patients, eux, ont été isolés dans des chambres individuelles et bénéficient d'une surveillance accrue même si pour l'instant, aucune évolution significative n'est a relever.