Clôture en beauté de la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival à L’Île‑Rousse

L’édition 2025 du Corsica Bike Festival (CBF) s’est clôturée ce dimanche à L’Île-Rousse, au terme d’un week-end sportif intense en Balagne. Organisée du 24 au 26 octobre, cette 4ᵉ édition accueillait la finale du Championnat de France VTT Enduro, un rendez-vous majeur sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Lors de cette ultime épreuve scratch, Alex Rudeau s’est imposé en 22’41.65, devant Dimitri Tordo, deuxième.



Une édition marquée par la météo mais réussie

Malgré des conditions météorologiques difficiles, le bilan reste positif.

« Si on met de côté les aléas climatiques de ces derniers jours, tout s’est bien passé », a souligné Olivier Franceschini, directeur adjoint de l’Office du tourisme de L’Île-Rousse.

Il a ajouté : « Les pilotes sont heureux. En enduro, il n’y a eu aucun blessé, juste quelques petites bobologies, mais rien de sérieux. »

Le vent a cependant perturbé la vie du village du festival. « Nous n’avons pas pu proposer toutes les animations prévues, mais l’essentiel a été assuré », a-t-il reconnu.



Public présent et ambiance familiale

Malgré la météo, le public a répondu présent sur les spéciales comme sur le village.

« Hier, le vent s’est un peu calmé, et nous avons pu constater une belle affluence », a indiqué Olivier Franceschini.

Parmi les animations, la course de draisiennes a rencontré un beau succès avec près de 80 enfants participants, « tous avec un large sourire ».



Et l'avenir ?

Quant à l’avenir de l’événement, rien n’est encore arrêté.

« Nous avons pour habitude de ne pas nous prononcer dès la fin du festival. Monter une telle organisation demande beaucoup d’énergie, de moyens humains et financiers. Notre objectif est de ne jamais faire un sous-événement, mais toujours mieux. Nous déciderons dans les prochaines semaines », a conclu le responsable.

Malgré le vent et quelques contraintes logistiques, cette 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival a tenu ses promesses : un cadre exceptionnel, un plateau sportif relevé, un public familial fidèle et un esprit de convivialité intact. Plus qu’une compétition, l’événement s’affirme comme un rendez-vous fédérateur autour du VTT en Corse.