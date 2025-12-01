Clôture en beauté de la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival à L’Île‑Rousse

L’édition 2025 du Corsica Bike Festival (CBF) s’est clôturée ce dimanche à L’Île-Rousse, au terme d’un week-end sportif intense en Balagne. Organisée du 24 au 26 octobre, cette 4ᵉ édition accueillait la finale du Championnat de France VTT Enduro, un rendez-vous majeur sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).
Lors de cette ultime épreuve scratch, Alex Rudeau s’est imposé en 22’41.65, devant Dimitri Tordo, deuxième.
Une édition marquée par la météo mais réussie
Malgré des conditions météorologiques difficiles, le bilan reste positif.
« Si on met de côté les aléas climatiques de ces derniers jours, tout s’est bien passé », a souligné Olivier Franceschini, directeur adjoint de l’Office du tourisme de L’Île-Rousse.
Il a ajouté : « Les pilotes sont heureux. En enduro, il n’y a eu aucun blessé, juste quelques petites bobologies, mais rien de sérieux. »
Le vent a cependant perturbé la vie du village du festival. « Nous n’avons pas pu proposer toutes les animations prévues, mais l’essentiel a été assuré », a-t-il reconnu.
Public présent et ambiance familiale
Malgré la météo, le public a répondu présent sur les spéciales comme sur le village.
« Hier, le vent s’est un peu calmé, et nous avons pu constater une belle affluence », a indiqué Olivier Franceschini.
Parmi les animations, la course de draisiennes a rencontré un beau succès avec près de 80 enfants participants, « tous avec un large sourire ».
Et l'avenir ?
Quant à l’avenir de l’événement, rien n’est encore arrêté.
« Nous avons pour habitude de ne pas nous prononcer dès la fin du festival. Monter une telle organisation demande beaucoup d’énergie, de moyens humains et financiers. Notre objectif est de ne jamais faire un sous-événement, mais toujours mieux. Nous déciderons dans les prochaines semaines », a conclu le responsable.
Malgré le vent et quelques contraintes logistiques, cette 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival a tenu ses promesses : un cadre exceptionnel, un plateau sportif relevé, un public familial fidèle et un esprit de convivialité intact. Plus qu’une compétition, l’événement s’affirme comme un rendez-vous fédérateur autour du VTT en Corse.
Lors de cette ultime épreuve scratch, Alex Rudeau s’est imposé en 22’41.65, devant Dimitri Tordo, deuxième.
Une édition marquée par la météo mais réussie
Malgré des conditions météorologiques difficiles, le bilan reste positif.
« Si on met de côté les aléas climatiques de ces derniers jours, tout s’est bien passé », a souligné Olivier Franceschini, directeur adjoint de l’Office du tourisme de L’Île-Rousse.
Il a ajouté : « Les pilotes sont heureux. En enduro, il n’y a eu aucun blessé, juste quelques petites bobologies, mais rien de sérieux. »
Le vent a cependant perturbé la vie du village du festival. « Nous n’avons pas pu proposer toutes les animations prévues, mais l’essentiel a été assuré », a-t-il reconnu.
Public présent et ambiance familiale
Malgré la météo, le public a répondu présent sur les spéciales comme sur le village.
« Hier, le vent s’est un peu calmé, et nous avons pu constater une belle affluence », a indiqué Olivier Franceschini.
Parmi les animations, la course de draisiennes a rencontré un beau succès avec près de 80 enfants participants, « tous avec un large sourire ».
Et l'avenir ?
Quant à l’avenir de l’événement, rien n’est encore arrêté.
« Nous avons pour habitude de ne pas nous prononcer dès la fin du festival. Monter une telle organisation demande beaucoup d’énergie, de moyens humains et financiers. Notre objectif est de ne jamais faire un sous-événement, mais toujours mieux. Nous déciderons dans les prochaines semaines », a conclu le responsable.
Malgré le vent et quelques contraintes logistiques, cette 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival a tenu ses promesses : un cadre exceptionnel, un plateau sportif relevé, un public familial fidèle et un esprit de convivialité intact. Plus qu’une compétition, l’événement s’affirme comme un rendez-vous fédérateur autour du VTT en Corse.
Résultats scratch – Championnat de France VTT Enduro 2025 – L’Île-Rousse
- Alex RUDEAU – ELIH – 22’41.65
- Dimitri TORDO – ELIH – 22’50.87
- Maël FERON – ELIH – 22’52.94
- Louis JEANDEL – ELIH – 22’54.85
- Marius TENET BERRAT – ELIH – 22’57.37
- Glenn MACARTHUR – ELIH – 23’00.94
- Albin CAMBOS – ELIH – 23’01.81
- Jules AUROUX – ELIH – 23’19.84
- Quentin LAURENT – U19H – 23’28.54
- Raphaël GIAMBI – ELIH – 23’31.70
- Céccé CAMOIN – ELIH – 23’33.13
- Luca FOURCADE – ELIH – 23’40.36
- Kentin BALDEYROU – ELIH – 23’40.55
- Hugo MARTI MONTESSINOS – U19H – 23’41.90
- Lisandru BERTINI – ELIH – 23’42.40
- Jules FEBVRE – ELIH – 23’45.45
- Melvin ALMUEIS – U19H – 23’47.29
- Tommy BOUGON – U19H – 23’48.63
- Hugo JOSSELIN – ELIH – 23’51.60
- Johan GARCIN – ELIH – 23’56.94
- Enzo PEREZ – ELIH – 23’58.53
- Noé CLERC – U19H – 24’02.46
- Matteo VENEAU – ELIH – 24’10.00
- Adrien KITTEN – U17H – 24’16.77
- Louison BANIZETTE – ELIH – 24’17.63
- Jules JANNIAUD – U17H – 24’18.85
- Léo GODIN – U17H – 24’19.69
- Eliot TICHET – U17H – 24’22.06
- Ruben FERRET JIMENEZ – U17H – 24’26.47
- Tom GOYFFON – ELIH – 24’36.49
- Alban MARTY – U17H – 24’39.24
- Gaëtan MESNIER – ELIH – 24’41.14
- Lucas TESTE – U19H – 24’43.40
- Nathan BERGER – U17H – 24’48.50
- Tristan COURMES – MAS35 – 24’48.85
- Matys MANGIAVILLANO – U17H – 24’50.03
- Martin FEBVRE – U17H – 24’51.35
- Titouan GAYOUT – U17H – 24’51.84
- Mathéo VERGUET – U19H – 24’53.17
- Esteban BASSIBE MASSIOT – ELIH – 24’53.55
- Antoine BORIES – U19H – 24’54.20
- Anthony GARCIA – MAS35 – 24’54.67
- Adam AZZOLA – U19H – 24’57.16
- Guillaume MARMILLON – U19H – 25’06.24
- Joseph COTTIER WEMAERE – ELIH – 25’06.58
- Adrien TIPPETT – ELIH – 25’10.56
- Faustin BARTHELEMY – U17H – 25’10.90
- David METCHE – MAS45 – 25’18.70
- Clément DELPECHE – ELIH – 25’19.02
- Vincent HAULET – MAS45 – 25’19.83
- Kylian ROUX – ELIH – 25’24.79
- Corto STAFFORD – ELIH – 25’26.15
- Pierrick BALDEYROU – ELIH – 25’26.82
- Gabin DE BENQUE – ELIH – 25’29.54
- Nino DEVISE – ELIH – 25’35.04
- Gabriel JOSSERON – U17H – 25’37.53
- Grégory GASPARD – MAS35 – 25’42.80
- Vincent VERGUET – MAS45 – 25’43.61
- Nathan FABRE – U17H – 25’43.96
- Damien CABROL – U19H – 25’45.77
- Antoine SABATHÉ SERVANT – U19H – 25’51.00
- Andrea COMPAIN – U17H – 26’08.22
- Charlotte REY – ELIF – 26’12.44
- Enzo GRUAT LAFORME – U17H – 26’14.38
- Charles CROMBEZ – U17H – 26’16.05
- Jean-Yves MARTINEZ – MAS45 – 26’17.61
- Andréa MATHIEU – U19H – 26’17.77
- Noé VADIC – MAS35 – 26’25.55
- Élise PORTA – U19F – 26’30.06
- Rémi JOSET – MAS35 – 26’30.72
- Thomas COUSER – ELIH – 26’32.77
- Morgane CHARRE – ELIF – 26’32.85
- Ianis JACQUES – U19H – 26’35.23
- Adrien PY – MAS35 – 26’35.38
- Estelle CHARLES – ELIF – 26’37.05
- Eloi ESCOLANO – U19H – 26’46.68
- Sacha DEMUYTER – ELIH – 26’55.44
- Camille BERTHIAS – ELIH – 26’57.65
- Eliott CREEL – U17H – 27’00.54
- Mathis QUEHAN – ELIH – 27’13.18
- Christophe HENRY – MAS45 – 27’14.47
- Lily PLANQUART – ELIF – 27’14.98
- Chloé CRES CLEMENT – U19F – 27’15.87
- Timothé MORGAND – U17H – 27’22.20
- Cameron PIVAULT – U17H – 27’40.12
- Laura SIMONIN – ELIF – 28’03.51
- Lucile METGE – U19F – 28’13.08
- Aubin TOURREIL VALCKE – U17H – 28’14.39
- Sébastien PONS – MAS45 – 28’15.31
- Matthieu DEBREU – MAS35 – 28’20.29
- Frédéric JULLIAN – MAS45 – 28’24.49
- Bélinda BAUDET – U19F – 28’28.10
- Lucie GUTH – ELIF – 29’31.72
- Lucile MALVEZIN – U17F – 30’08.06
- Lucile BELLELLE – ELIF – 30’10.15
- Julia GAY – U17F – 30’58.16
- Hadrien Lucien CAPINIELLI – U17H – 32’15.92
- Lùna ABBAL – U19F – 32’29.82
- Léna CADIN – ELIF – 34’49.62
-
Lisula, capitale du vélo pour la 4ᵉ édition du Corsica Bike Festival
-
Tempête Benjamin : SC Bastia - Laval reporté
-
Ajaccio : La grande roue de la Place Miot, c’est fini ! Le parking gratuit rouvre ses 120 places
-
MSL - Le GFCA Volley-Ball veut rebondir face à Chaumont
-
Corse-du-Sud : Des rencontres pour imaginer un autre tourisme pour la vallée du Taravu