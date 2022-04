Chocolats Kinder : un cas de salmonellose recensé en Corse

Ce sont surtout les enfants qui sont concernés par cette maladie, l'âge médian des enfants étant de trois ans. Sur les 22 garçons et 20 filles concernés, SPF a pu interroger 32 cas qui ont tous rapporté, avant le début de leurs symptômes, entre le 20 janvier et le 23 mars 2022, la consommation de chocolats Kinder. Par ailleurs, 13 personnes ont dû être hospitalisées pour leur salmonellose et toutes sont sorties de l'hôpital depuis.Dans son communiqué, Santé publique France précise qu'elle va poursuivre ses investigations auprès des familles de cas signalés récemment par le CNR. Elle estime toutefois que "les retraits et rappels successifs des produits concernés de la marque Kinder, produits par l'usine Belge avec fermeture de celle-ci par les autorités belges, devraient limiter la survenue en France de nouveaux cas de salmonellose dans les prochains jours/semaines".Les produits Kinder concernés par le rappel sont les Kinder Surprise, Kinder Schoko-Bons, Kinder Mini Eggs ou Kinder Happy Moment et Kinder Mix, fabriqués dans l'usine belge. La liste précise de ce rappel est disponible ici https://rappel.conso.gouv.fr/