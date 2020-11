Chasse et confinement : des dérogations dès le 9 novembre en Haute-Corse

équipe maximum pour une commune de 15 personnes, postiers et chasseurs ;

interdiction des regroupements ; • pasderepasdefindebattue;

ecteurs où des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts sont déjà identifiées comme pouvant occasionner des dégatsDans ces secteurs, identifiés sur une carte annexée à l'arrêté pour les sangliers, les lapins et les renards, la constatation des dégats n'est pas un préalable indispensable et il appartient au maire d'adresser directement la demande aux services de l'Etat qui se traduira, en cas de réponse favorable, par un arrêté autorisant les battues. Cet arrêté valant dérogation à l'interdiction de déplacement, au titre d'une activité d'intérêt général, pour les personnes faisant partie de la battue.Modalités de prélèvement des sangliersCes actions exceptionnelles de chasse devront se dérouler dans le strict respect des gestes barrières et des conditions sanitaires suivantes :• dans les voitures amenant les chasseurs de la battue, seules deux personnes peuvent prendre place, chauffeur compris, l’une des deux étant assise à l’arrière et les deux portant un masque.Les dérogations à l'interdiction d'exercice de la chasse, lorsqu'elles auont été autorisées, ne pourront avoir lieu que 2 jours par semaine, le jeudi et le samedi, du lever au coucher du soleil. Le maire pourra proposer d'autres jours au préfet.Un bilan sur la mise en oeuvre de ces dispositions sera effectué, au plus tard le 22 novembre, avec les présidents de l'association des maires et de la fédération départementale des chasseurs afin de faire un point sur le nombre de prélèvements et les éventuelles difficultés rencontrées.Il est rappelé que la violation des mesures prévues dans le cadre de ces dispositions est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe ou, en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général.