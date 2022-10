Challenge de la ville de Porto-Vecchio : les judokas porto-vecchiais maîtres chez eux

GAP le Mercredi 26 Octobre 2022 à 13:43

Après deux années d'absence, le Challenge de la Ville de Porto-Vecchio, premier grand rendez-vous sportif du calendrier de la Ligue Corse, s'est déroulé, dimanche, sur les tatamis installés au gymnase des Quatre-Chemins. Cette compétition qui concernait en premier lieu les benjamines, les benjamins ainsi que les minimes filles et garçons a regroupé plus de 120 judokas représentants une vingtaine de clubs. Les résultats individuels des combats, dans chacune des catégories, permettaient au final d'établir le classement général des clubs.

De la sorte, à l'issue de cette journée, le Dojo de Porto-Vecchio, organisateur de cette compétition, et le club de Borgo étaient à égalité de points avec un total de 90 points. Le Dojo de Porto-Vecchio était proclamé vainqueur avec la prise en compte des meilleures deuxièmes places. L'ASPTT Ajaccio Judo, avec 76 points, était titulaire de la troisième place juste devant le club de Zonza Sainte-Lucie (49 pts).