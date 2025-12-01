Porto-Vecchio - Les judokas en verve à Corte

Ce premier rendez-vous de la nouvelle saison a rassemblé les plus jeunes licenciés à savoir les pré-poussins, poussins ainsi que les benjamins et les minimes. Les judokas porto-vecchiais avaient effectué le déplacement en nombre avec pas moins de 65 jeune concurrents dans ces catégories

Une participation qui a permis au Dojo Porto-Vecchiais de terminer à la première place. Une très belle performance d'ensemble donc pour les protégés de Gilles Seydoux. Et comme une bonne nouvelle arrive rarement de manière isolée, la veille le samedi 15 novembre, la Porto-Vecchiaise Adeline Kowal a remporté le titre de championne de Corse en Ju Jitsu Fighting dans la catégorie des moins de 70 kilos.