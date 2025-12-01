CorseNetInfos
Porto-Vecchio - Les judokas en verve à Corte


GAP le Dimanche 23 Novembre 2025 à 09:54

Le récent week-end, et plus précisément le dimanche 16 novembre, a vu se dérouler à Corte, la troisième édition du Challenge di A Castagna organisé par le club d'Ajaccio Judo



Les benjamins
Ce premier rendez-vous de la nouvelle saison a rassemblé les plus jeunes licenciés à savoir les pré-poussins, poussins ainsi que les benjamins et les minimes. Les judokas porto-vecchiais avaient effectué le déplacement en nombre avec pas moins de 65 jeune concurrents dans ces catégories
Une participation qui a permis au Dojo Porto-Vecchiais de terminer à la première place. Une très belle performance d'ensemble donc pour les protégés de Gilles Seydoux. Et comme une bonne nouvelle arrive rarement de manière isolée, la veille le samedi 15 novembre, la Porto-Vecchiaise Adeline Kowal a remporté le titre de championne de Corse en Ju Jitsu Fighting dans la catégorie des moins de 70 kilos.

Les pré-poussins
