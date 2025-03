Judo - Porto-Vecchio sur toute la ligne

Le judo corse vivait à l'heure d'une double échéance ce dimanche à Porto-Vecchio avec, dans un premier temps, le Challenge de la Ville de Porto-Vecchio réservé aux benjamins et minimes filles et garçons et dans la foulée le Challenge de Roccapina pour les pré-poussins avec des combats éducatifs, ultime étape de la Coupe Jean-Marc Règne.





Dans le cadre du Challenge de la Ville de Porto-Vecchio les jeunes judokas locaux se sont montrés à leur avantage en s'imposant dans le classement des clubs avec un total de 90 points devant Ajaccio Judo 77 points et le JC Travu Ventiseri (75 points).

Ce scénario allait se répéter dans le cadre du Challenge de Roccapina qui débutait peu après la pause méridienne. Le cumul des résultats individuels permettait au Dojo de Porto-Vecchio de remporter ce Challenge devant Travu-Ventiseri et le JC 2A.





Et comme une bonne nouvelle arrive, rarement, de manière isolée, les judokas porto-vecchiais remportaient la Coupe Jean-Marc Règne, cumul des résultant intervenus après les compétition d'Ajaccio et de Ghisonaccia. Un beau dimanche pour le judo de l'extrême sud.