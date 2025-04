Judo - Ange Olmeta, champion de France FSGT minime, Thomas Joseph-Vedrenne, médaille de bronze

Ange Olmeta du Judo Club Bastiais est champion de France dans la catégorie minime -42 kg. « Après la désillusion d’Alicia Vincent, blessée avant d’intégrer le tableau final, notre minime masculin est bien entré dans sa compétition jusqu’à remporter le titre qui lui avait échappé l’an dernier après une décision contestable » se réjouit Jean Carlotti, le président du JCB. « Il a terminé 1er de sa poule en remportant ses 3 combats et en a fait de même dans le tableau final » ajoute l’heureux président. Ce sacre vient récompenser des heures et des heures de travail passées sur le tatami avec son professeur Maurice Massoni.





Thomas-Joseph-Vedrenne, Dojo Club de Brando, a lui aussi tiré son épingle du jeu en récoltant une médaille de bronze en catégorie minime - 50 kg.

« Dans cette catégorie difficile, il est tombé sur une poule de 4 » explique son entraîneur et président du club, Sylvie Iozzia-Giorgi. « A la fin de ses combats, trois d’entre eux ont fait égalité parfaite et ont fini tous les 3 premiers de cette poule. Il a fallu refaire une poule de 3 pour les départager. Thomas est parvenu à sortir de sa poule et s’est qualifié pour la demi-finale où il s’est incliné devant le gagnant de l’autre poule, futur champion de France. Thomas est une personne travailleuse, un passionné et Je suis fière de son parcours ».