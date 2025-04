Ces jeunes corses qui ont la foi

Qu’ils soient membres d’une confrérie, paroissiens assidus ou qu’ils vivent leur foi de manière plus discrète, les fidèles de l’Église de Corse se distinguent aussi par leur jeunesse. Une jeune génération qui rajeunit considérablement les bancs des églises et des différentes célébrations de notre île.



Marie-Claire, jeune maman trentenaire, fait partie de cette génération de catholiques insulaires. Membre de la confrérie Santa Croce di Santa Lucia de Ville di Petrabugnu, son engagement dans la vie de sa paroisse est pour elle « une manière concrète de répondre à l’appel du Christ et de vivre ma foi en actes, entourée de frères et sœurs qui partagent la même espérance ».

Faire communauté, c’est ce qui inspire justement cette partie de la jeunesse corse qui n’hésite pas à pousser la porte des églises. Pour Davia, également trentenaire, élevée comme Marie-Claire dans la religion catholique et fidèle de l’église Notre-Dame de Lourdes à Bastia, « il est important de participer aux différentes célébrations. Il s’agit de moments privilégiés pour partager ma foi avec les autres fidèles ».



La religion comme un guide dans la vie

Pour autant, pour ces deux jeunes femmes, être catholique ne se résume pas à une simple présence à l’église ou lors des processions. La religion est vécue comme un véritable enseignement, comme l’explique Davia : « L’Évangile et les prêches nous rappellent ce qui est important dans la vie ». La jeune Bastiaise dit s’appuyer sur « l’enseignement du Christ » qui « l’accompagne chaque jour, même dans les moments difficiles ».



Pour ces deux jeunes fidèles, la religion est un pilier du quotidien. Marie-Claire voit son engagement religieux et spirituel comme quelque chose qui lui « apporte une paix profonde qu’elle ne trouve pas ailleurs », particulièrement dans les moments et les temps de prière. Davia, de son côté, y voit une religion qui lui « permet de se recentrer sur l’essentiel » et « de ne pas se laisser emporter par les peurs ou les pressions du monde, avec chaque jour l’envie d’être quelqu’un de meilleur ».



Pour Davia et Marie-Claire, vivre au rythme de leur religion n’est pas une contrainte. Malgré les obligations familiales ou professionnelles, les deux jeunes femmes essaient de se rendre à l’église régulièrement.

Comment expliquer ce renouvellement des paroissiens et cet élan de foi ? Pour Marie-Claire, ce « renouveau spirituel » est notamment porté par le travail du Cardinal François Xavier Bustillo et la récente venue du Pape François en Corse. Pour elle, cela a permis de « raviver la foi dans de nombreux cœurs avec la mise en place d’une vraie dynamique qui ne laisse pas la jeunesse corse indifférente ».