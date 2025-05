Centre-ville de Bastia : la CAB prolonge son dispositif d’aides aux commerces

Faute de demandes, les élus de la Communauté d’Agglomération de Bastia ont voté ce jeudi 26 mai le prolongement, jusqu’à novembre 2025, des aides financières directes pour les commerces de proximité du centre-ville de Bastia. Sur cette enveloppe d’un montant de 150 000 euros, dédiée aux travaux de modernisation des locaux, à l’achat de matériel numérique et à la rénovation énergétique, seulement 20 000 euros ont été consommés.



Des aides non utilisées, les collectivités en sont coutumières, mais elles interrogent également. Est-ce un manque de communication ? D’informations ? Des délais trop courts entre l’appel à projets et la date limite de dépôt des dossiers ? Correspondent-elles à une demande ? La conjoncture économique ? Seuls quatre commerces, un bar à ongles, une boutique de vêtements, une épicerie et un magasin de cigarettes électroniques, en ont fait la demande pour réaliser des travaux de façade, de modernisation d’intérieur ou encore la pose d’une enseigne.



Serge Linale, le vice-président de la Communauté d’Agglomération de Bastia en charge du développement économique, ne voit pas cela comme un échec. « Nous lançons des opérations, il faut faire adhérer les personnes. Comme les dossiers avaient du mal à apparaître, nous avons décidé de prolonger cette action jusqu’à la fin de l’année et de l’étendre à tout type de commerce ». Mais l’élu communautaire s’interroge : « Est-ce que les commerces sont vraiment tendus pour ne pas investir du tout ? C’est la bonne question. Ce sont des investissements qui ne se font pas facilement si on ne les aide pas. Mais même en les aidant, force est de constater qu’il n’y a pas beaucoup d’investissement. La situation économique est difficile. Ils ne vont même pas chercher le plafond des aides qui sont proposées. C’est quand même significatif ».



Une limite de 10 000 euros

Il est vrai que la conjoncture économique incertaine n’est pas favorable à l’investissement. Pourtant, cette aide à la modernisation et à la rénovation énergétique est désormais prolongée jusqu’au mois de novembre, et les cafés, hôtels et restaurants pourront désormais en bénéficier. Les commerces situés au niveau du boulevard Paoli, de la rue César Campinchi et du Vieux-Port ne sont pas éligibles. L’objectif est de soutenir les commerces dans lesquels le passage est moindre. La CAB va continuer de travailler avec ses différents partenaires, la Chambre de commerce et la Ville de Bastia, pour diffuser l’information. La CAB précise que de nouvelles demandes d’aides sont à l’études par ses services.



Par sa compétence en développement économique, la Communauté d’Agglomération de Bastia met en place plusieurs dispositifs. L’occasion pour Serge Linale de revenir sur une action qui a bien fonctionné dans les quartiers sud de Bastia, avec la vente, pour les usagers de la Maison des quartiers sud, de 2 500 chèques avantages en moins de 24 heures. Un dispositif qui permettait d’acheter 10 euros un chèque qui en valait 20 en boutique. Une démarche qui a permis aux habitants de faire des achats dans une cinquantaine de commerces des quartiers sud de la ville.