Bastia : Le stade de Toga officiellement baptisé "Henri Zuccarelli"

Le stade de Toga, nouvellement baptisé stade Henri-Zuccarelli connait une seconde jeunesse. Ce terrain qui a vu évoluer de nombreux bastiais est désormais doté d'infrastructures dignes de ce nom... Les travaux d’un montant de 233 000 € HT, d’une durée de 3 mois, ont consisté en la pose d’une pelouse de dernière génération*, d’un nouveau système de drainage, à la rénovation intégrale des façades du bâtiment, ainsi qu’à un rafraichissement des murs d’enceinte et à la pose d’une signalétique dédiée.
Par ailleurs, afin de promouvoir l’histoire du sport bastiais et, à travers elle, de ses équipements et des personnalités les ayant fait vivre, le Conseil communautaire de la CAB a adopté, depuis 2024, plusieurs rapports concernant la dénomination d’équipements sportifs du territoire. C’est dans le droit fil de ces décisions que ce stade de Toga a été officiellement baptisé ce mercredi 5 novembre, stade Henri Zuccarelli, en présence de sa famille et de ses proches.
« Au-delà de ses mandats d’élu à la Ville et Communauté d’Agglomération de Bastia, de Conseiller Général du canton Bastia II, pour lesquels il était connu, Henri fut également à l’initiative de la création du stade de Toga, en 1977, avec ses amis du quartier » souligne le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo. Henri Zuccarelli fut ensuite Président d’honneur du Toga Football Club puis de l’Association Sportive Toga-Cardu.
*Pelouse constituée de granulats en rafle de maïs, matériau naturel, biodégradable, non toxique et issue du recyclage agricole, offrant une hauteur de brin de 60 mm et un effet tonte naturelle pour un rendu esthétique soigné.
