Bastia - Le stade de Volpagiu porte désormais le nom de stadiu Victor Serafini

Ce mercredi, la Communauté d’agglomération de Bastia, le Conseil exécutif de Corse et la municipalité ont inscrit à jamais le nom de Victor Serafini dans l’histoire de la ville et du sport insulaire.

À l’occasion d’une cérémonie empreinte d’émotion, le stade de rugby de Volpagiu a été officiellement baptisé “stadiu Victor Serafini”, en hommage à celui qui fut à la fois médecin, sportif, président de club et infatigable serviteur de la cité.

Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, Juliette Ponzevera pour le Conseil exécutif, et Pierre Savelli, maire de Bastia, ont rappelé combien, tout au long de sa vie, Victor Serafini s’était engagé sans compter pour Bastia et pour ceux qui la font vivre. Puis Michel Guillaumin, un de ses partenaires au long cours, et Janine Serafini ont dévoilé la plaque commémorative.

Autour d’eux, la grande famille du rugby bastiais, avait tenu à être présente. Ses trois enfants, unis autour de Janine, son épouse, partageaient ce moment de souvenir et de fierté. François, l’un des fils, a rappelé avec émotion le parcours de leur père, son exigence bienveillante et cette force tranquille qui le poussait à toujours rassembler autour de ses passions.





Médecin et pionnier de la cardiologie à Bastia

Premier cardiologue installé à Bastia, Victor Serafini fut praticien attaché au centre hospitalier de la ville de 1977 à 1991. Il laissa le souvenir d’un médecin attentif, rigoureux, profondément humain, connu de tous sous le surnom respectueux de "u duttore".