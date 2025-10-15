CorseNetInfos
Bastia - Le centre sportif A Rinella devient le Centru spurtivu Tony-Pescetti


La rédaction le Mercredi 15 Octobre 2025 à 19:10

La Communauté d’agglomération de Bastia (CAB) a officiellement baptisé, ce mercredi 15 octobre 2025, le centre sportif A Rinella du nom de Tony Pescetti. Cette décision fait suite à la délibérattion adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire le 29 septembre dernier.



Bastia - Le centre sportif A Rinella devient le Centru spurtivu Tony-Pescetti
À travers cette initiative, la CAB et la communauté éducative rendent hommage à Tony Pescetti, professeur agrégé d’Éducation physique et sportive au lycée de Montesoru Paul Vincensini, disparu prématurément en 2024 à l’âge de 58 ans.


Enseignant passionné et pédagogue reconnu, il s’est également investi comme référent coordonnateur à l’Inspection académique pour la gestion des infrastructures sportives scolaires, et a siégé au jury du CAPES d’EPS.


En donnant son nom au centre sportif d’A Rinella, la CAB salue la mémoire d’un homme profondément attaché à la transmission et au sport, qui a accompagné des générations de jeunes Bastiais sur le chemin de l’effort, du partage et du dépassement de soi.




