Bastia - Le centre sportif A Rinella devient le Centru spurtivu Tony-Pescetti

À travers cette initiative, la CAB et la communauté éducative rendent hommage à Tony Pescetti, professeur agrégé d’Éducation physique et sportive au lycée de Montesoru Paul Vincensini, disparu prématurément en 2024 à l’âge de 58 ans.





Enseignant passionné et pédagogue reconnu, il s’est également investi comme référent coordonnateur à l’Inspection académique pour la gestion des infrastructures sportives scolaires, et a siégé au jury du CAPES d’EPS.





En donnant son nom au centre sportif d’A Rinella, la CAB salue la mémoire d’un homme profondément attaché à la transmission et au sport, qui a accompagné des générations de jeunes Bastiais sur le chemin de l’effort, du partage et du dépassement de soi.