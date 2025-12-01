Près de 200 coureurs ont participé à l’Urban Trail di Corti

Chaque année depuis sa création en 2011, l’Urban Trail di Corti rassemble toujours près de 400 athlètes pour courir au profit de l’AFM Téléthon et ce sont près de 30 000 euros qui sont ainsi récoltés. Malheureusement, mercredi soir les conditions météo étaient des plus mauvaises avec des averses, parfois soutenues, qui ont découragé de très nombreux participants.





Malgré tout, à quelques minutes du départ, près de 200 sportifs se pressaient à l’entrée des Lubbiacce devant le Cyrnéa Bar où les inscriptions étaient enregistrées. Beaucoup de jeunes du Lycée et de nombreux coureurs venus de Calvi. « Et à cette occasion comme nous le faisons d’habitude, les inscriptions étaient libres puisque la totalité de celles-ci seront reversées au Téléthon », indiquait Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail dont l’association coorganise l’événement en partenariat avec l’Athlétique Club de Corte et sa présidente Yaelle Martin.

« Cette course se déroule dans la convivialité et la bonne humeur. Il n’y a pas de chrono, bien sûr, donc pas de classement et sur les 5 boucles au programme, les athlètes peuvent en courir autant qu’ils en veulent », ajoute Jean-Eric Lanoir.

Signe de ce moment festif et familial, la plupart des engagés avaient revêtu des costumes et le plus souvent étaient déguisés en Père Noël pour donner un cachet encore plus divertissant à cette course.





Dans l’une des salles jouxtant le Cyrnéa Bar, cétait un peu la cohue autour des nombreux bénévoles chargés d’enregistrer les inscriptions tandis que René, micro à la main, animait et invitait tous les participants à danser et bouger, histoire de se réchauffer avant le départ. Jean-Eric Lanoir s’avançait alors sur la ligne de départ pour donner les dernières consignes aux athlètes en les invitant à la prudence car « avec la pluie, les marches de la Scaffa sont glissantes, tout comme les galets dans la vielle ville ».

Munis de leurs lampes frontales, les quelques 200 inscrits attendaient le compte à rebours. Et voilà, c’était parti pour plus de 10 kilomètres de course depuis le Cyrnéa Bar via Baliri en passant par les Lubbiacce avant d’attaquer la partie la plus difficile du parcours, à savoir la montée de la Scaffa en direction du belvédère. Descente ensuite par la rue du Colonel Feracci, après avoir traversé la vieille ville, puis le cours Paoli via la place Paoli. Malgré la pluie qui redoublait d’intensité, la bonne humeur était toujours de mise chez les athlètes. « C’est normal, nous courrons pour une bonne cause », insistait Charlotte Ewards, l’une des participantes.

Venient, enfin après les efforts, les récompensés et sur la ligne d’arrivée Théo Simonini et Jean-Eric Lanoir réchauffaient les participants avec du vin et du chocolat chaud, des clémentines, des tartes aux pommes et des tartes cortenaises pour poursuivre ce beau moment de convivialité.





Le prochain rendez-vous pour l’équipe du Restonica Trail aura lieu le 1er février 2026 à Vergio, et plus précisément à la maison forestière de Popaghja pour le traditionnel Trail Blanc.



