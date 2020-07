Centre d’enfouissement de Ghjuncaghju : Tavignanu Vivu appelle à manifester contre la décision de la CCA de Marseille

La validation de la CCA autorise, la Société Oriente Environnement à ouvrir et exploiter deux installations de stockage des déchets non dangereux et de déchets de terre amiantifères au lieu-dit Finocchietto, commune de Ghjuncaghju. Cependant, les riverains y sont totalement opposés car la construction de ce centre d'enfouissement engendrerait des "risques d’une crise sanitaire, environnementale, économique et humaine de grande ampleur qui serait plus irréversible que « la crise des déchets » dont la Corse serait menacée. Le site de Giuncaggio, situé dans une zone très instable, bordé par le Tavignanu, est de toute évidence le pire choix possible. », écrivait le collectif dans un communiqué en octobre dernier.

"La population corse est conviée à se joindre à nous samedi. Nous les attendons nombreux avec des masques. Nous voulons montrer que la population est toujours motivée.", indique Brigitte Filippi membre du collectif Tavignanu Vivu.