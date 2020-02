Cet de Giuncaggio : « Un projet fou » selon la députée européenne Michèle Rivasi

« Ce samedi 15 février, le collectif Tavignanu Vivu a rencontré la députée européenne Michèle Rivasi, vice présidente du parti EELV. Surprise par « ce projet fou » de construire un CET en bord de fleuve, sur un site remarquable et traversé par une faille géologique, la députée explique le risque de laisser les entreprises privées s’emparer de la gestion des déchets.





C’est pourquoi elle incite les municipalités à prendre leurs responsabilités pour mettre en place au plus vite le tri dans leur commune et ainsi réussir la transition écologique que l’Europe va bientôt imposer à chaque pays. »



Enfin, la députée alerte sur les dangers sanitaires de l’incinération qui n’est plus une alternative envisagée par l’Union européenne.