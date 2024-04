Extorsion en bande organisée et blanchiment : Dix mises en examen dans le "clan Federici"

L'enquête concerne la "prise de contrôle d'un village de vacances au préjudice de la société gestionnaire et (les) conditions d'exploitation d'une société de promenade en mer, en Haute-Corse", selon un communiqué du parquet.

Au total 19 personnes avaient été placées en garde à vue dans cette enquête menée par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) dans la criminalité organisée de Marseille, pour "extorsions en bande organisée, travail dissimulé en bande organisée, blanchiment en bande organisée de ces crimes et délits et association de malfaiteurs". Les enquêteurs ont effectué plusieurs saisies sur des comptes bancaires pour un montant global de près de 520.000 euros et un véhicule a été saisi.

L'enquête concerne la mouvance du "clan Federici", qui figure parmi les 25 bandes criminelles de l'île de Beauté répertoriées dans une note confidentielle de 2022 de la police nationale, consultée par l'AFP.





"Les bergers braqueurs de Venzolasca"

Dix personnes ont finalement été déférées devant le magistrat instructeur et mises en examen pour "extorsions en bande organisée, association de malfaiteurs, travail dissimulé en bande organisée, blanchiment de ces délits, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et faux en écriture privée", a précisé le parquet qui a requis la détention provisoire pour quatre des suspects, dont Pierre-Jules Federici, 35 ans, déjà en détention provisoire depuis fin mars dans une affaire distincte de jeux clandestins.

Un juge des libertés et de la détention devait se prononcer mardi sur la nouvelle demande de placement en détention le concernant. Trois autres suspects ont déjà été écroués, identifiés par le parquet comme Pierre-Alain Mitridati, Michel Alesandrini et Jules André Albertini. Les six autres personnes mises en examen ont été placées sous contrôle judiciaire, avec pour certaines interdiction de se rendre en Corse, selon le parquet.

Egalement baptisé "les bergers braqueurs de Venzolasca", le clan Federici est soupçonné, selon cette note policière de 2022, d'avoir été "impliqué dans de nombreuses attaques de banques" en France, "dans le racket d'établissements de nuit, bars et restaurants (...) des régions marseillaise, aixoise et de l'Etang de Berre", ainsi que "dans les très lucratifs cercles de jeux parisiens".

Toujours selon cette note, Pierre-Jules Federici est soupçonné de gérer les affaires de son père, Ange-Toussaint Federici, condamné à 30 ans de réclusion criminelle en 2012 pour l'assassinat d'un caïd marseillais et deux de ses lieutenants en avril 2006 à Marseille: dans le clan, "le rôle joué par Pierre-Jules Federici (...) est devenu prépondérant, même s'il semble prendre les consignes de son père".

Pierre-Jules Federici avait été condamné en avril 2018 à Marseille pour abus de biens sociaux à 18 mois de prison avec sursis, reconnu coupable d'avoir occupé un emploi fictif au sein d'une société bastiaise de fret aérien rachetée par sa famille en 2005.