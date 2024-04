1er, 2 et 3 mai 1964 : il y a 60 ans, l'exploit du Rugby club bastiais à Bruxelles

On jouait au rugby depuis mars 1962 en Corse - principalement entre l'ACA de Henri Maillot et Elie Beaufort et le Rugby club Bastiais de Victor Serafini, François Medori et Horace Leonelli - mais cela n'a pas empêché, après l'intervention il est vrai d'un Belge qui avait fait de Bastia et du café "L'empire", qui était situé sur l'emplacement de l'actuel du Crédit Agricole ses lieux de résidence privilégiés, le RCB d'être invité à un tournoi international à Bruxelles !

C'était le tournoi de l'ASUB , le club local qui avait convié le Stade Français, Kingston collège, les Allemands de Francfort et nos Bastiais qui pour se rendre en Belgique ont été contraints - bonjour la continuité territoriale - de passer par Ajaccio, Nice, Paris, certains même par... Saint-Quentin avant de rallier enfin, Bruxelles.

Le bus pour aller à Ajaccio, l'avion pour rejoindre Nice, l'avion encore en compagnie de Roger Couderc, le 16e homme du XV de France à l'époque, pour rallier Paris et, enfin, le train pour gagner la capitale belge : le périple avait été long, mais une fois sur place le parfum proche de la compétition a fait oublié rapidement la fatigue du voyage.



Il est vrai qu'il y avait au sein de cette délégation bastiaise de sacrés personnages.

À commencer par Antoine Olivieri, le forgeron de San Ghjisè, devenu rapidement le lion de Teghime.

Comment oublier cette arrivée au stade de l'ASU Bruxelles en file indienne de toute la délégation bastiaise qui toute de noir vêtue, à l'exception de l'écusson "jaune et noir" de son survêtement et bien avant le "reaquistu", a entamé la compétition aux accents du "Diu" comme l'avait voulu Antoine? Ou comment encore oublier, lors de RCB-Stade Français, ce face-à-face entre Olivieri et un ancien All Black "Je suis un ancien Black ", lui lança ce dernier en plein cœur de la mélée "Moi je suis le Lion de Teghime" lui répliqua le monumental Bastiais qui, joignant le geste à la parole, expédia le parisien au sol pour le compte !





Avec lui il y avait aussi un autre colosse Nicolas Ricci en l'occurrence, qui, passé, par le foot, retrouva de belles sensations sportives sous le maillot "jaune et noir" du RCB. Un Nicolas conseilleur, mais aussi taquin et pince-sans-rire auquel on doit un déplacement au… ralenti sur les Champs-Élysées où les Bastiais "macagnoni" ont maintenu longtemps les Parisiens, pressés derrière eux, sans jamais les laisser les dépasser. Ou bien encore cet épisode mémorable de Saint-Quentin au cours duquel la délégation bastiaise a été une nuit durant, coupée en deux. Une partie étant demeurée sur Paris - la SNCF en grève avait annulé le train de Bruxelles - la seconde pressée de partir ayant embarqué sur un train à destination de... Saint-Quentin. Une bonne occasion pour ceux-là de partir à la recherche des Corses de l'Aisne qu'ils ont trouvé.



Et comment ne pas évoquer ici l'ami Victor Serafini. " U duttore", celui par qui le rugby est arrivé à Bastia. Celui qui a ratissé large auprès de ses nombreux amis pour constituer une équipe de rugby même s'il n'y avait pas grand monde parmi eux à avoir jamais touché à un ballon ovale.

Mais son pouvoir de persuasion a eu raison de l'appréhension compréhensible de ses interlocuteurs. Et à force de se multiplier a fini par convaincre ceux qui, rentrés au pays, avaient eu des liens étroits avec le rugby. On pense à Horace Leonelli. À François Medori. À Etienne. À PieddeVigne. Et à tous les jeunes qui, dans leur sillage, ont adhéré à la cause du ballon ovale.





Tous ceux-là c'est un certain André Berthoumieu, un ancien avant du SU Agen de la belle époque qui les a rassemblés et qui, en l'espace d'une saison (63-64), les a armés pour aller disputer ce tournoi dans la capitale du plat pays. Et quel tournoi !