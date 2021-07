Droits de la nature : le Tavignanu doté de sa déclaration

Ses concepteurs - Tavignanu Vivu , UMANI et Terres de Liens Corsica- Terra di u cumunu avec Notre Affaire à tous - expliquent que "cette déclaration s’inscrit dans le mouvement mondial de reconnaissance des droits de la nature qui est en plein essor, et marque le début d’une révolution juridique et culturelle en France où les initiatives locales pour les droits de la nature se multiplient. Elle fait suite à l’autorisation d'exploitation d’un projet industriel particulièrement menaçant pour le Tavignanu."





Ils rappellent aussi que le fleuve , deuxième de Corse, "abrite une biodiversité remarquable".

Rappelé aussi le fait que la basse vallée du Tavignanu est classée site Natura 2000 et le fleuve a également été inventorié à trois reprises comme ZNIEFF.

"Ce fleuve est pourtant menacé par un projet d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés, de déchets amiantés et de terres amiantifères devant être installé dans un méandre du fleuve, en amont des captages pour l'eau potable et l'eau d'irrigation de toute la région".

On sait que de nombreux citoyens et associations, soutenus par des autorités corses, dénoncent depuis de nombreuses années, expertises à l’appui, l’instabilité du terrain potentiellement amiantifère sur lequel doit être installé le projet, et les risques de pollution du fleuve et de sa biodiversité environnante, jusqu'à son embouchure. Malgré cette forte opposition, le Conseil d’Etat a récemment validé l’autorisation d’exploiter de l’entreprise Oriente Environnement.

Une décision qui n'a pas été véritablement appréciée...