Carton plein pour les produits corses au Concours Général Agricole de 2022

La majeure partie des produits présentés le sont dans le cadre de leur AOP (Appellation d’Origine Protégée). Ils ne sont donc en concurrence qu’avec d’autres produits insulaires. C’est notamment le cas du vin. « Difficile de comparer plusieurs vins nationaux sachant que chaque terroir a sa particularité. On ne pourrait pas mettre en compétition un bordeaux et un vin corse car ils sont très différents », précise Sandrine Suissa.Cependant, certains produits se sont confrontés à ceux d’autres régions comme la confiture, la charcuterie, les bières, les apéritifs et les eaux de vie. « Quinze produits ont été récompensés face aux autres produits régionaux. C’est encore plus difficile vu le nombre de produits en compétition et donc encore plus gratifiant », souligne Sandrine Suissa.Ces récompenses sont importantes pour les producteurs. En plus d’apporter la reconnaissance de la qualité du produit, elles lui permettent de se démarquer sur les étales et d’augmenter les ventes.