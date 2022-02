Pluie de médailles pour les vins corses au concours général agricole

Elles sont allées à tous ceux qui depuis quelques années ont orienté tous leurs efforts vers la qualité et qui n'ont hésité à retrousser leurs manches pour donner ses lettres de noblesse au vin Corse.

Il ya encore parmi les lauréats le Domaine de Pratavone, la Cave Lazzarini, la SCEA Montemagni, le domaine Vico, la coopérative de Saint-Antoine, l'Uvib, la cave coopérative Samuletto-Aghione, la cave coopérative de la Marana, le domaine Orsucci, Etienne Suzzoni, la Sarl Culombu, le domaine Fiumiciccoli, la Sas Peretti della Rocca, la Sarl U Portu, Eric Poli et le domaine de Terra Vecchia.



Au total ce sont 17 médailles d'or, 24 médailles d'argent et 8 de bronze que les vins corses ramènent du concours général 2022.

Une bonne cuvée !