Carburants : les revendeurs en appellent aux élus de l’Assemblée de Corse

Le 27 Avril 2023



Mesdames et Messieurs les élu(e)s de l’Assemblée de Corse,



Lors de notre conférence de presse du 13 Avril dernier, nous avions alerté l’opinion publique sur les difficultés que pourraient rencontrer la grande majorité des acteurs de la filière des revendeurs de carburant, si les prix de vente dépassaient les 2 € du litre, entrainant l’application du bouclier tarifaire à 1.99 €, proposé par Total à ses revendeurs .



Nous rappelons que nous avions déjà interpelé les autorités administratives et politiques sur les risques de ce que nous considérons comme une distorsion de concurrence, à l’occasion des opérations menées au printemps et à l’automne 2022.



Nous rappelons que 6 stations ESSO ont fermé leurs portes lors du dernier épisode avec comme conséquence la perte d’une vingtaine d’emplois.



Les 60 stations du réseau Vito ont pu bénéficier du soutien de leur maison mère, le groupe Rubis, à hauteur de 7.5 millions d’euros, ce qui représente en moyenne 125 000 € d’aide par station.

Faute de quoi, les conséquences économiques et sociales auraient été plus étendues.



Nous avons parfaite connaissance des impératifs et des difficultés de déplacement de notre clientèle, dans une île aux multiples handicaps.



Nous connaissons également les difficultés quotidiennes des insulaires, la situation économique détériorée par les crises sanitaires et la conjoncture pessimiste de cette période.



En raison de la faiblesse des transports en commun, les déplacements (personnels comme professionnels) rendent l’usage de l’automobile indispensable et le problème des prix des carburants est prégnant.



Un niveau de prix des carburant à 2 € ne peut être considéré comme acceptable, l’épisode des Gilets Jaunes ayant été provoqué par le franchissement des 1.5 € en 2018.



Il impacte lourdement l’ensemble des acteurs économiques, ( Agriculture, Transport, BTP, ...) soumis à des couts de plus en plus insupportables et contraints de répercuter ce surcout sur les acteurs privés et publics.



N’étant pas rémunérés en fonction des prix des carburants , nous sommes favorables à la baisse la plus importante possible de leur prix.



Nous comprenons parfaitement les mesures d’accompagnement en faveur des consommateurs, mais celles portées par le pétrolier Total auprès de leurs revendeurs, sont de nature à nous écarter du marché et nous ne saurions l’accepter.



En cas de hausse des prix, cela signifierait notre disparition à très court terme, ainsi que la mise en place d’un monopole de distribution, préjudiciable à de nombreux égards.



Les 2/3 des emplois directs et induits de la filière, soit environ 400 sur 600 pourraient être aujourd’hui menacés par l’application d’une mesure qui n’aura pas les mêmes conséquences en Corse qu’en Métropole.



Les ¾ des acteurs du marché du carburant métropolitain (secteur composé de grandes surfaces, de stations fantômes avec des gérants appointés ou des mandataires), ne dépendent pas économiquement de la vente de carburant.



C’est une activité annexe, souvent à vocation promotionnelle et pratiquée avec des effectifs restreints, précaires et même fréquemment sans aucun personnel.



Le système de distribution insulaire est composé de revendeurs dont la vente de carburant est la ressource principale et qui emploie environ 4 personnes par station.



L’ Assemblée de Corse, se réunit ces deux jours en session.

A cet effet, nous demandons solennellement aux élus de la Corse, garants des intérêts économiques et sociaux de ses habitants, d’acter sans délai la décision de voir appliquer à l’ile un statut des carburants similaire à celui en vigueur dans l’outremer.



Ceci aurait le double avantage de proposer un meilleur prix aux consommateurs et d’assurer aux acteurs les ressources nécessaires à leur fonctionnement.



Sans prise en compte de ces revendications, partagées par un grand nombre, ils en seraient comptables devant les corses et nous contraindraient, à regret, à mener d’autres actions, plus pénalisantes.